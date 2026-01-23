En un registro histórico para la conservación del yaguareté en Misiones, la hembra conocida como Janaína fue captada por cámaras trampa desplazándose con dos nuevos cachorros en el Parque Nacional Iguazú, lo que representa una de las cinco camadas documentadas de esta monitoreada felina desde su identificación en 2018.

El avistamiento (correspondiente a diciembre de 2025) fue realizado por el Proyecto Onças do Iguaçu en el sector brasileño del área protegida ubicada en Foz de Iguazú, subrayando su importancia para la conservación del ecosistema y para la supervivencia del yaguareté, especie críticamente amenazada en la Mata Atlántica.

Especialistas estiman que los dos cachorros tienen entre cinco y seis meses y que su presencia junto a la madre sugiere un desarrollo saludable, un indicador positivo sobre las condiciones ambientales y la disponibilidad de recursos en la región selvática de Iguazú.

Desde su identificación en 2018, Janaína se ha convertido en una de las hembras más prolíficas del área: en 2019 tuvo dos cachorros; en 2021 uno; en 2023 tres; en 2024 uno; y ahora, en 2025, dos más, totalizando nueve crías documentadas, un récord dentro del monitoreo continuo.

El Parque Nacional Iguazú, con sus cerca de 185.000 hectáreas, alberga alrededor de 25 yaguaretés, constituyendo el único sector de la Mata Atlántica donde la población de esta especie muestra una tendencia sostenida de crecimiento, gracias a programas de conservación, monitoreo activo y condiciones ambientales adecuadas.

Investigadores subrayan que cada registro de crías incrementa las esperanzas de fortalecer la población silvestre de yaguaretés en la región, aunque amenazas como la pérdida de hábitat y la caza furtiva continúan siendo desafíos clave para la supervivencia a largo plazo de estos felinos icónicos.