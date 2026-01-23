La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó ante la Justicia Federal una nueva denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas irregularidades tributarias vinculadas al uso de facturas apócrifas y pagos a proveedores que no tendrían existencia real, una operatoria que (según el organismo estatal) generó un perjuicio fiscal estimado en más de $375 millones.

La denuncia forma parte de una investigación más amplia derivada de tareas de fiscalización y análisis de documentación contable de la AFA entre marzo de 2023 y junio de 2025, donde se detectaron transferencias y pagos sin respaldo documental válido y facturas emitidas por empresas sin actividad económica real o sin capacidad para prestar los supuestos servicios facturados.

ARCA presentó el material probatorio ante el Juzgado Federal competente, acompañado de informes bancarios y resoluciones administrativas, para que la Justicia investigue si estos movimientos constituyen delitos tributarios o de defraudación fiscal conforme a la legislación vigente.

La presentación se da en el marco de otras causas judiciales que involucran a la AFA y a su conducción (encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia) por posibles irregularidades contables, incluido un expediente previo por retención indebida de tributos y aportes por un total que supera los $19.000 millones, en curso en el fuero Penal Económico.

En paralelo, la Inspección General de Justicia (IGJ) también cuestionó la documentación contable presentada por la AFA, señalando “inconsistencias” y la falta de información detallada sobre partidas de gastos, lo que podría complicar aún más el panorama para la institución deportiva.

Desde la dirigencia de la AFA se han negado irregularidades, tildando algunas de las acusaciones de “construcciones mediáticas”, aunque el avance de las distintas investigaciones mantiene la atención fiscal y judicial centrada en la entidad que rige al fútbol argentino.