La Selección Argentina encendió las alarmas a meses del Mundial 2026 tras conocerse que dos de sus futbolistas habituales, Nicolás Tagliafico y Giovani Lo Celso, terminaron lesionados jugando la UEFA Europa League este jueves. Ambos debieron salir del campo antes de completar sus respectivos encuentros, lo que genera inquietud en la planificación del cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni.

Tagliafico, lateral izquierdo con presencia frecuente en la Albiceleste, sufrió un golpe directo en el tobillo derecho tras una jugada aérea en el triunfo del Olympique Lyon frente al Young Boys y fue sustituido al inicio del segundo tiempo por dolor intenso.

Por su parte, Lo Celso, mediocampista argentino que vestía la camiseta del Real Betis, duró apenas seis minutos en cancha en la derrota de su equipo ante el PAOK, ya que ingresó al partido pero debió retirarse rápidamente por una molestia que lo dejó fuera de combate.

Las lesiones de dos jugadores probados en el esquema nacional llegan en un momento clave de la temporada, cuando falta poco para que Scaloni empiece a preparar la lista definitiva rumbo al Mundial, donde Argentina defenderá el título obtenido en 2022.

Hasta ahora no se conocen partes médicos oficiales de los clubes ni de la AFA sobre la gravedad de las lesiones ni los tiempos estimados de recuperación, pero fuentes vinculadas al seguimiento de los casos señalan que ambos serán evaluados en los próximos días para determinar si podrán estar disponibles para los compromisos previos a la Copa del Mundo.