Cultura y Espectáculos > Destreza física
Rutinas de cheerleading y hip hop se presentarán en el Teatro Sarmiento
POR REDACCIÓN
El Teatro Sarmiento será escenario de un espectáculo multidisciplinario que combinará cheerleading, baile urbano, gimnasia artística y rutinas coreográficas el miércoles 28 de agosto a las 20:30 horas. El evento, organizado por la agrupación E&M, promete una muestra de alta energía dirigida a todo público.
La presentación incluirá diversas disciplinas que destacan por su exigencia física y valor artístico. El cheerleading demostrará pirámides humanas y lanzamientos acrobáticos, el hip hop presentará coreografías urbanas sincronizadas, mientras que la gimnasia artística exhibirá elementos técnicos de suelo y aparatos.
El valor de la entrada es de $10.000 con disponibilidad de localidades en la boletería del teatro y entradaweb. Será una oportunidad para experimentar la magia del movimiento y la destreza física en un formato familiar.
