Scaloni definió la lista final de la Selección Argentina para las Eliminatorias

Lionel Scaloni, director técnico de la selección argentina, ha hecho pública la lista de convocados para la doble fecha final de las Eliminatorias Sudamericanas. En estos encuentros, ya sin la presión de la clasificación al Mundial 2026, la albiceleste se medirá contra Venezuela y Ecuador. Según lo anunciado por el propio Lionel Messi, estos serán sus últimos partidos en el certamen clasificatorio.

El próximo compromiso de la Selección Argentina será el 4 de septiembre, a las 20:30, en el estadio Monumental, donde enfrentarán a Venezuela en el marco de la 17.ª jornada de las Eliminatorias. Posteriormente, cerrarán su participación en la competencia como visitantes, midiéndose contra Ecuador el 9 de septiembre a partir de las 20:00.

Publicidad

La clasificación de Argentina para el Mundial 2026 se aseguró de manera anticipada. El equipo de Scaloni había sellado su cupo en la fecha 14 de las Eliminatorias, incluso antes de su victoria 4-1 sobre Brasil. La confirmación llegó tras el empate sin goles entre Bolivia y Uruguay, asegurando su plaza en el certamen mundialista.

Los elegidos por Lionel Scaloni para la Selección Argentina

La lista de convocados incluye a figuras destacadas en sus respectivas ligas, como el arquero Emiliano Martínez del Aston Villa, el defensor Cristian Romero del Tottenham y los centrocampistas Alexis Mac Allister del Liverpool y Exequiel Palacios del Bayer 04 Leverkusen. También resalta la presencia de jóvenes promesas como Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, quienes han mostrado un gran rendimiento en sus clubes.

Publicidad

En el ataque, el plantel combina experiencia y juventud. Julián Álvarez y Giuliano Simeone, ambos del Atlético de Madrid, se suman a los ya consolidados Lautaro Martínez e Lionel Messi. La nómina se completa con jugadores como Nicolás González de la Juventus y José Manuel López del Palmeiras, ofreciendo a Scaloni diversas opciones para encarar los dos últimos desafíos de esta etapa clasificatoria.