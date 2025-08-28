La edición 2026 del festival Lollapalooza Argentina se realizará del 13 al 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro con un line up que incluye diez artistas de renombre internacional como cabezas de cartel. Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan encabezan la nómina que completa Lorde, Skrillex, Deftones, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra como principales atracciones.

El festival, que cumple su segunda década en el país, presenta por primera vez en su historia local una grilla con esta cantidad de headliners, marcando un hito en su programación. La selección musical abarca diversos géneros que incluyen pop, rap, electrónica, rock y punk, con presencia de artistas consagrados y emergentes.

Sabrina Carpenter llega en momento de máximo reconocimiento internacional tras su participación como artista invitada en los shows de Taylor Swift durante 2023. La cantante estadounidense presentará material de su nuevo álbum "Man's Best Friend", que se lanzará el 29 de agosto próximo.

Tyler, The Creator hará su debut en el festival argentino con su más reciente producción discográfica "Don't Tap The Glass", continuando su exploración de los límites del rap y el R&B. El artista californiano, reconocido por su innovación sonora, se presenta como una de las figuras más esperadas del evento.

Chappell Roan, considerada la revelación del momento, tendrá su primera actuación en el país junto con la neozelandesa Lorde, quien regresa con su versatilidad artística y trayectoria consolidada. Doechii, ganadora del Grammy al Mejor Álbum de Rap por "Alligator Bites Never Heal", completa el grupo de destacadas figuras femeninas.

El line up se complementa con nombres como Kygo, Peggy Gou, Interpol, Addison Rae, Katseye, Marina, Aitana, Danny Ocean, Ratones Paranoicos, Soledad, Massacre y más de cuarenta artistas internacionales y locales. La curaduría del festival mantiene su enfoque ecléctico balanceando estilos, procedencias y trayectorias musicales.

La edición 2026 representa la apuesta más ambiciosa del festival en Argentina, transformando cada jornada en una experiencia diversa que refleja las tendencias actuales de la música a nivel global. El evento espera continuar con su tradición de grandes convocatorias en su nueva locación del Hipódromo de San Isidro.