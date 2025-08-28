La Comisaría 13° informó sobre un procedimiento realizado en el departamento Rawson, vinculado a un hecho de hurto en grado de tentativa ocurrido en las inmediaciones del Café América. En el operativo, fueron aprehendidos dos hombres identificados como Gonzalo Agustín Díaz Silva y Adrián Uriel Maximiliano Castro.

El hecho tuvo lugar cuando personal policial fue comisionado al lugar tras recibir una alerta. Al llegar, los efectivos procedieron a entrevistar al personal de seguridad del establecimiento, quien informó haber observado a los dos hombres manipulando una motocicleta marca KTM, modelo Duke, de color naranja con negra. Según el testimonio, ambos individuos fueron vistos desenroscando los espejos retrovisores del vehículo.

Ante la situación, la policía interceptó a los sospechosos en el lugar y secuestró los espejos retrovisores como parte de la evidencia del hecho. La motocicleta en cuestión pertenece al propietario que radicó la denuncia y fue identificada en el momento de la intervención.

La ayudante fiscal Amalia Bustos dispuso el inicio del procedimiento de Flagrancia, en el marco de las actuaciones legales correspondientes. El hecho fue notificado oficialmente por la Comisaría 13°, que lleva adelante la investigación bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal.