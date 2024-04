Ryan García deja novedades sobre sus aparentes problemas de salud mental

Ryan García, el boxeador destacado de Oscar De La Hoya, ha demostrado una vez más su valía en el ring tras una serie de desafíos personales y especulaciones sobre su salud mental y física. Antes de su reciente combate contra Devin Haney, era considerado un perdedor improbable con probabilidades de +500, frente al impecable récord de 31-0 de su rival en comparación con el 24-1 de "King".

A lo largo de los meses previos al enfrentamiento, García enfrentó rumores y preocupaciones sobre su salud mental, alimentados por publicaciones en redes sociales que dejaron a muchos cuestionando su capacidad para competir. Sin embargo, en una actuación magistral el pasado sábado, demostró su habilidad y determinación al ganar por decisión mayoritaria contra su rival.

A pesar de las dudas, García ejecutó su estrategia con éxito. Aunque muchos especularon sobre su capacidad para pelear, demostró estar en plena forma durante la pelea por el título de las 140 libras. Incluso se rumoreaba que había perdido intencionalmente peso y bebió una cerveza durante el pesaje ceremonial, lo que generó aún más controversia y atención mediática.

Las palabras de Ryan García

En diálogo con PBD Podcast, García comenzó diciendo lo siguiente: "Lo tenemos pregrabado, hace meses. ¿Qué dije que iba a pasar? Dije: 'Estoy a punto de asegurarme de que todos piensen que me voy a volver loco'. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello.' Mira, se llamará "el gran escape". Lo tengo todo documentado. Ya lo estaba planeando con semanas y meses de antelación".

"Honestamente, no sé qué me hizo pensar en esta idea. Un día decidí hacer todo lo posible y comprometerme con el plan que tenía, y no iba a ceder ante nadie. Estaba actuando como esporádicamente. Como simplemente loco. Caras, haría esto con la nariz (apretar) y luego diría: 'Es solo un tic'. Lo tenía todo. Sin embargo, lo que fue real es que a veces bebí un poco durante el campamento. Porque me gusta beber", expuso Ryan.

Para cerrar, el pugilista mencionó: "(La promoción de la pelea de Haney) siguió desmoronándose. Si soy completamente honesto, fue más bien... no fueron tanto mis ideas, fue más bien sabiduría proveniente de Dios, y luego hice ajustes a medida que avanzaba. Tendría estos fuertes impulsos. Como señales del Espíritu Santo para hacer esto, hacer aquello. Entonces Dios siempre limpiaba todo lo que estaba haciendo".