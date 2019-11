Sale a escena el IV Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de Género

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La IV edición del Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de Género se desarrollará desde el jueves al sábado próximos en el porteño Centro Cultural Rector Ricardo Rojas con 17 obras y tres mesas de debate con el fin de “continuar tomando al teatro como vehículo de denuncia contra todo tipo de violencia hacia las mujeres”, señaló Marcela Robbio, una de las organizadoras del espacio.



“Llegar a esta nueva edición del festival implica no bajar los brazos, ser conscientes de la inclaudicable necesidad de continuar tomando al teatro como vehículo de denuncia contra todo tipo de violencia hacia las mujeres, que lamentablemente en muchos de los casos termina en femicidios”, declaró a Télam.



La directora responsable de “Diez cm de diferencia”, que será parte del encuentro, alertó que en la Argentina "cada 26 horas muere una mujer y festivales como este deberían replicarse en otras ciudades argentinas, formar parte de la programación de los teatros nacionales y tener apoyo gubernamental”.



En las distintas salas del Rojas (Av. Corrientes 2038) y con la modalidad de reunir piezas de no más de cinco personajes y con no más de media hora de duración, el festival comenzará el jueves con la mesa Actrices Argentinas y desde las 19 se ofrecerán sucesivamente "Y no cerrar los ojos”, “Felicitas o las niñas mudas”, “La Trastornada” y “Padre Pedro”.



El viernes abrirá a las 17 con la mesa de Colectivo de Autoras y desde las 18 saldrán a escena “Jueves de comadres”, “La Morsa, epílogo de un acto”, “Diez cm de diferencia”, “Tundra, mujeres de cajas tomar”, “Mal Amada” y “Carrousel”.



La grilla del sábado se iniciará a las 17 con una mesa sobre Violencia de Género y Medios, para enseguida mostrar las piezas breves “Preciosura (s)”, “De noche, desde la fragmentación hasta la unidad” y “Relato Situado, mujeres construyen memoria” y también “La Cicatriz”, “Anatomía de un campo minado”, “El caso de la mujer que no quiso ser un jarrón” e “Hijas del femicidio”.



“En los últimos años y en consonancia con el gran aumento de femicidios, creció también la manera de involucrarse de muchos sectores de la sociedad, y el teatro no quedó exento y es muy importante para visualizar lo que sucede”, comentó Cecilia Misztein, que también forma parte de la comisión organizadora del festival.



“En cada edición se presentan más obras. Celebramos esta aparición de obras, celebramos que se empiece a hablar del tema como forma de erradicar la violencia de género aunque las violencias de todo tipo dramáticamente van en aumento también”, señaló a Télam.



Misztein sostuvo que “muchas mujeres realizaron la denuncia después de ver una obra de teatro sobre violencia de género.



"Ellas cuentan que ver reflejado lo que les estaba ocurriendo les abrió los ojos para darse cuenta, ya que de otra forma no podían percibirlo o creían que lo que les ocurría formaba parte de algo normal”, advirtió.



Por su parte, Catalina Artesi, quien además de organizadora es jurado del IV Festival, destacó a Télam que para esta edición se recibieron 83 obras "más que nunca antes, y hay gran variedad de poéticas con diferentes enfoques y la presencia de grupos de distintas partes del país y del extranjero”.



Sobre el programa seleccionado hizo hincapié en “dos obras donde se abordan femicidios públicos que tuvieron gran repercusión en su momento como 'Diez cm de diferencia', de Lucia Laragione, que muestra un suceso muy fuerte de la década del '60 y 'Felicitas o las niñas mudas', de Adriana Tutsi, donde se expone otro hecho nefasto ocurrido a fines del siglo XIX en Buenos Aires”.



En ese subrayado, Artesi incluyó a "La mujer que no quiso ser jarrón" en la que "se muestra la persecución que sufrió una mujer famosa en los comienzos del siglo XX , Salvadora Medina Onrubia, escritora, autora y periodista anarcofeminista pionera”.