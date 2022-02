¡Salí a jugar! La propuesta que vinculará generaciones por medio del juego en Casa de Sarmiento

En las veredas del Museo y Casa Natal de Sarmiento implementarán una propuesta que unirá a varias generaciones: pintarán juegos tradicionales y, posteriormente, planean trasladarlos de forma física al interior.

Esto ocurrirá debido a que desde la institución comenzaron con la convocatoria de artistas plásticos, diseñadores o sanjuaninos interesados en recrear juegos tradicionales en las veredas de la entidad. Los mismos podrán plasmar sus diseños y, posteriormente, un jurado y los mismos ciudadanos elegirán a los ganadores que obtendrán dinero en efectivo.

“El objetivo es que los participantes hagan una intervención recreando juegos tradicionales del siglo IXX, como barriletes, trompos, volantines, juegos con soldaditos de barro, todos estos son los que menciona Sarmiento en su obra en Recuerdos de Provincia”, explicó a DIARIO HUARPE una de las guías del museo, Melina Santiago.

Además, buscan incorporar juegos del siglo XX como lo son el tejo, rayuela, soga, gallito ciego, entre otros. Es que, debido a las nuevas tecnologías y a la gran cantidad de pantallas a las que los niños acceden desde la infancia, se están perdiendo y olvidando. Es por ello que quieren recordarlos, que los niños los conozcan, disfruten y que haya un vínculo entre generaciones.

Lo que buscan desde el museo justamente en el mes de febrero, cuando se conmemora el natalicio de Sarmiento, es destacar la infancia del prócer. Además, como ya obtuvieron las autorizaciones de la Municipalidad de Capital, las pinturas quedarán de forma permanente en el espacio público.

“La recreación va a permitir que haya personas que puedan jugarlos y eso es una forma de empezar a apropiarse de estos espacios y tener este tipo de alternativas al aire libre”, dijo Santiago al respecto.

Los interesados en ser parte deben mandar sus propuestas por correo al msantiagoe@gmail.com. Para ello tienen tiempo hasta el 8 de febrero. Posteriormente, el 14 de febrero se harán las intervenciones en las veredas y el jueves 18 se hará la elección de los ganadores.

Cómo será la elección de los ganadores

En total habrá tres ganadores, que obtendrán premios de $15.000, $10.000 y $7.000. Los mismos serán elegidos el jueves 18 de febrero en una actividad que se hará en la puerta de la Casa Natal de Sarmiento.

Para la elección habrá un jurado, pero también podrán elegir los sanjuaninos que votarán las obras con reacciones, similares a las de redes sociales, pero serán de forma física que van a poder pegar en su juego favorito. Los tres que más reacciones obtengan serán los ganadores.

Lo que se viene

Durante el mes de enero, los trabajadores del museo generaron otro proyecto que implica el trasladar los juegos que se pinten en las veredas al interior de la Casa de Sarmiento. No obstante, en esta ocasión no sólo serán pinturas, sino que buscan que sean juegos físicos de los cuales podrán disfrutar los visitantes. Incluso, buscan que algunos de ellos sean adaptados para que puedan participar personas con diferentes tipos de discapacidades. Por el momento no hay fecha para esta implementación.

Reapertura

Tras haber estado realizando refacciones durante el mes de enero, este 1 de febrero la Casa de Sarmiento reabrió sus puertas por lo que volverá a recibir a sanjuaninos y turistas. De lunes a sábado abrirá de 9 a 13 y de 17 a 21. Mientras que, los domingos y feriados sólo estará de 9 a 13.