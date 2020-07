Salud dice que esta semana llegará la calificación de Nación sobre el tercer caso: descartan recontagio

La jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, informó que esta semana llegará la calificación de Nación sobre el caso del transportista sanjuanino de 43 años que luego de convertirse en el tercer contagiado en la provincia y recuperarse posteriormente de la enfermedad, volvió a arrojar positivo hace unos días en los testeos que le realizaron en el Estadio del Bicentenario. Desde Salud están aguardando la respuesta debido a que el hecho encendió los interrogantes entre los expertos locales debido a que tenían la concepción de que una persona que transitó por ese período infeccioso no volvía a padecer el virus.

“Hay que ver cómo se encuadra este caso. Estamos a la espera de los comentarios que nos puedan aportar desde Nación. El informe que elevamos pasó a un comité de expertos y de ahí bajará la categoría que le vamos a asignar. Por el momento, desde San Juan descartamos el recontagio del hombre y la calificación de caso nuevo”, explicó Jofré a DIARIO HUARPE.

La funcionaria argumentó que este hombre tuvo una neumonía grave y estaba adentro del grupo de riesgo, por ese motivo es que puede haberle quedado algunas partículas que fluctúan dentro del organismo y ante un nuevo control pueden ser detectadas.

“Primero este paciente tuvo una PCR positiva – el 10 de julio –, otra levemente positiva y el último control arrojó negativo para coronavirus”, confirmó Jofré.

Tras lograr ese resultado, el transportista fue dado de alta y quedó en condiciones de volver a su domicilio. Sus contactos estrechos – que estuvieron aislados en un hotel – corrieron la misma suerte. Salud Pública confirmó que los testeos a todos ellos arrojaron negativo, por lo tanto, se decidió que dejaran de cumplir con la etapa de confinamiento.

Con respecto a las partículas dispersas dentro del organismo que pueden haberle provocado el resultado positivo al transportista, Jofré comentó que “en principio no serían contagiosas, porque para transmitir coronavirus se necesita el virus completo, no en partículas”, pero eso se determinará de acuerdo a lo que definan los expertos con la serie de informes epidemiológicos que remitió la provincia. En esta última oportunidad el hombre no tuvo síntomas y quedó aislado hasta este miércoles.

Sin precedentes

El caso del transportista sanjuanino no fue el primero que se dio en el país. Según lo que le comentaron las autoridades sanitarias de Nación a Jofré, esta situación ya se repitió en la provincia de Chaco, pero todavía el comité no definió el criterio para ambos pacientes. “Tienen similares características, sin embargo todavía no hay ninguna definición sobre estos hechos”, comentó la jefa de Epidemiología.

Cronología del tercer caso

• 4 de mayo llegó a San Juan en vuelo sanitario. Había estado internado en el Hospital Federico Abete de la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas.

• 5 de mayo en el Hospital Guillermo Rawson le detectan coronavirus por medio de un hisopado y es derivado al Área Crítica de Covid.

• 7 de mayo – según fecha judicial – tuvo contacto con su hermana L.G. La investigación apunta a que la profesional violó los protocolos y fue a visitarlo, posteriormente se contagió del virus.

• 27 de mayo el paciente fue dado de alta. Pese a que en el lapso de internación, su cuadro se le complicó con patologías prexistentes: tabaquismo y obesidad.

• 10 de julio fue testeado en el ingreso a la provincia y le dio positivo. Había ido a llevar su carga hasta la provincia de Santa Fe.

• 15 de julio una nueva PCR le dio negativa y fue dado de alta.

El transportista dio negativo en una PCR de control y volverá a su casa. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Los otros casos

Jofré relató que el octavo caso fue hisopado este miércoles y en el supuesto de dar negativo recibirá el alta médica. El hombre ingresó el 21 de junio y dio positivo en los testeos rápidos. La semana pasada arrojó un leve positivo y teniendo un resultado sin carga viral, podrá volver a su casa. Sus contactos estrechos fueron analizados y todos dieron negativo.

En relación con los casos 9 (transportista chileno) y 10 (repatriado) se los va a hisopar el próximo viernes y si dan negativo también podrán volver a sus actividades normales. Ambas personas están aisladas en un hotel y son asintomáticas.

Por su parte, los últimos cuatro casos confirmados – obreros de la construcción y en un rango etario de 30 a 40 años – están asilados y sin síntomas, esperarán algunos días más para realizarles las PCR de control. Ellos ingresaron el 30 de junio y venían desde Buenos Aires.

En cuanto a los camioneros que no quedaron en los registros provinciales y fueron testeados en el Estadio del Bicentenario – tres de Bolivia y uno de Tucumán – Jofré aclaró que dos de los bolivianos salieron de la provincia debido a que dieron negativo en los testeos, mientras que hay otro que están esperan el resultado. En cuando al tucumano, se decidió que continúe aislado en San Juan, pero califica como caso positivo de su provincia de origen.

Control a los camioneros

Jofré argumentó que los controles a los camioneros que se realizan en los distintos ingresos a la provincia seguirán estando, pese a que en algún momento hubo versiones que indicaban que se iba a hacer marcha atrás. Sin embargo la funcionaria destacó la importancia de estos test rápido debido a que los últimos casos de los transportistas fueron detectados ahí y se les dio la debida atención de acuerdo a los protocolos sanitarios de aislamiento y contención.