Salvarezza cruzó a Barañao y afirmó que "el ajuste en ciencia durante el macrismo fue planificado"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, sostuvo hoy que durante el gobierno de Mauricio Mari fue "planificado el ajuste" en esa área, y replicó declaraciones de su antecesor en el cargo, Lino Barañao, quien había dicho que no renunció porque "la situación hubiese sido peor" si se iba.



"El ajuste fue planificado y la decisión de recortar el presupuesto en Ciencia y Tecnología lo tenían desde el primer mes que asumieron, porque dijeron que eran 'ñoquis', hablaron de 'ciencia útil' versus 'inútil', lo que fue todo un programa para recortar inversiones", aseveró Slavarezza, en diálogo con Futurock.



Además, dijo que "no es cierto que Barañao se quedó para resistir o evitar males mayores porque al primer mes de haber asumido, el presidente del Conicet salió a decir que el organismo era inviable".



Más temprano, en la misma radio, el ex ministro Barañao -quien asumió durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y continuó durante los cuatro años de Macri- había dicho: "No renuncié porque la situación hubiese sido peor si me iba".



"Nada decía que si yo me iba, habría un aumento en el presupuesto", sostuvo Barañao, quien minimizó supuestos recortes en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), al sostener que "los datos objetivos dicen que el trabajo se pudo mantener y tuvimos lo mínimo necesario para que no se produzca un daño irreversible".



En respuesta, Salvarezza replicó: "Si yo tuviera un gobierno que dice que la ciencia no es prioridad, hubiera dado un paso al costado", y afirmó que el presidente Alberto Fernández "en estos 60 días demostró que, tal cual se prometió en la campaña, la ciencia volvió a ser una prioridad para el país".



Ayer, en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, Salvarezza anunció un "sustancial" incremento de los cargos en los ingresos al Conicet y también un aumento del 25% de los subsidios de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica 2018 de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.