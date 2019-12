Sampaoli se reunirá con el presidente de Santos para definir su futuro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador argentino Jorge Sampaoli, pretendido por Racing Club, se reunirá mañana con el presidente de Santos, José Carlos Peres, para definir su futuro, a pesar de que tiene contrato con el club hasta fines de 2020.



Luego de la victoria por 4-0 sobre Flamengo, campeón de Brasil y de la Copa Libertadores de América, por la última fecha del campeonato brasileño, el ex DT del seleccionado argentino adelantó que mañana tendrá una reunión con el mandatario del club para pensar "en el futuro".



Además del interés de Racing, el oriundo de Casilda tiene un ofrecimiento de Palmeiras y según la prensa brasileña su entorno "ya se reunió" con sus dirigentes.



"No me llegó ninguna oferta concreta. Voy a analizar mi futuro pero mi prioridad es reunirme con Peres y ver qué es lo mejor para Santos", remarcó Sampaoli en rueda de prensa.



En caso de continuar en el conjunto "peixe", Sampaoli advirtió que necesitará refuerzos para competir en el torneo local y en la Copa Libertadores.



"Vamos a esperar a mañana. Tengo claro lo que tengo y lo que necesita este grupo son refuerzos para ser lo que siempre fue: un equipo respetado en América", cerró.