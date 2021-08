A mediados del año pasado hubo un acto del Gobierno de la Provincia para distribuir los fondos del Fondo de Desarrollo Regional (Fodere), pero en aquella oportunidad un porcentaje de lo que le correspondía a los municipios estaba supeditado a que lo utilicen para gastos referidos a la pandemia por Covid-19. Por eso en esta oportunidad estaban todos los Jefes Comunales expectantes a si el dinero que les corresponde por la Ley de Coparticipación llegaba con algún condicionamiento.

Finalmente esto no ocurrió y los $370 millones dispuestos por el Gobierno provincial se enviarán en las próximas semanas para el desarrollo de obras que ya fueron aprobadas por el Ejecutivo provincial, y si la gestión departamental decide usarlo o no para trabajos relacionados con la pandemia será decisión exclusiva del gestor del distrito.

En el 2020 se descontó del Fodere casi $100 millones que fueron determinados a utilizarse en función de la pandemia por Covid-19 y así fue que ese dinero fue para comprar material sanitizante, carteles indicadores para hacer cumplir los protocolos de distanciamiento y otras cuestiones relacionadas a lo sanitario.

Hubo quejas en off de Jefes Comunales que no vieron con buenos ojos no acceder al dinero especificado para obras ya que en muchos casos la inversión para atacar la pandemia la había realizado y esperaban estos fondos para continuar con planes de obra. Finalmente, y con la presentación de documentación, desde el Gobierno accedieron a liberar el dinero correspondiente hacia trabajos de infraestructura.

Por todo esto es que el anuncio mantuvo momentos de incertidumbre hasta que se hizo público que los fondos estaban dispuestos para las obras que habían presentado los municipios y por los que recibirán dinero para desarrollarlo, siempre y cuándo ingrese dentro del monto que les corresponde por el índice de la Ley de Coparticipación provincial.

Cómo se compone el Fodere

San Juan destina un porcentaje de los ingresos nacionales y de recaudación local a la masa de coparticipación comunal, de la cual, al Fodere va el 3%. Como está atado a los vaivenes de la percepción de los impuestos nacionales y provinciales, la partida aumentará si la recaudación es buena o bajará si es mala. Cada municipio tiene un cupo asignado de los fondos de acuerdo a sus índices de coparticipación.

Para conseguirlo, los intendentes deben cumplir con ciertas pautas fiscales. Una de ellas es la contención del gasto público. Otras exigencias son que los municipios deben mantener la relación entre población y cargos ocupados al 30 de julio de 2018 y que no pueden endeudarse en más del 10 por ciento de los recursos corrientes previstos para el ejercicio, cosa que no sucede con ninguno.

Obras Del Fodere

Albardón

Acondicionará el alumbrado público calles General Acha, Italia, Laprida, La Paz. Más de $15.000.000 invertido

Angaco

Ampliará la iluminación de su alumbrado público, con más de $11.000.000.

Calingasta

Comenzará la etapa de fundación del edificio Complejo Cruce de los Andes, más de $11.000.000 invertidos.

Capital

Mejorará la iluminación LED en calles y avenidas de la ciudad, $54.000.000 invertidos.

Caucete

Remodelará su espacio verde y ciclovía, y realizará el entubamiento de drenaje, del tramo de la Ruta Provincial 270. Más de $19.000.000 invertidos.

Chimbas

Refaccionará sus plazas y el portal de ingreso por calle Mendoza y Reconquista, refaccionamiento de Plaza Parque del barrio Círculo Policial, Los Andes, Los Abrazos. Portal de ingreso calle Mendoza y Reconquista, Pase Bavio.

Iglesia

Construirá cordones en cunetas de la calle Paoli. Más de $13.000.000 invertidos.

Jáchal

Continuará con la construcción de la segunda etapa de la Ciudad de los Niños, y comenzará con la construcción del Acceso Principal Sur y Norte. Más de $13.000.000 invertidos.

9 de Julio

Destinará una gran inversión en la intervención urbana-paisajística del espacio público en Las Chacritas. Más de $11.000.000 invertidos.

Pocito

Pavimentará la calle Proyectada, entre Vidart e Hipolito Irigoyen. Más de $23.000.000 invertidos.

Rawson

Iluminará sus barrios, calles, rutas y construirá rampas peatonales.

Iluminación de los barrios Hualilán, Güemes, Salvador María del Carril y Coloso, Villa Las Rosas y Congreso, Capitán Lazo y Belgrano, 23 De Mayo, Procesa Sarmiento I, Buenaventura Luna, Médano de Oro I y II, Villas Burón, Guzmán y Esther. También en calles República del Líbano, Mendoza, General Acha, Abraham Tapia, Ruta Provincial 155 (E), Ruta Nacional 40 y General Acha, Ramón Franco 155 (E), Ruta Provincial 155 y Plaza Bolaños y General Acha con Alfonso XIII. Más de $40.000.000 invertidos.

Rivadavia

Continuará con la iluminación LED en distintos sectores del departamento Más de $29.000.000 invertidos.

San Martín

Avanzará en la iluminación de la calle Rawson, Más de $10.000.000 invertidos.

Santa Lucía

Modernizará y optimizará el alumbrado público de sus calles y barrios. Más de $22.000.000 invertidos.

Sarmiento

Remodelará la plaza principal del departamento. Más de $16.000.000 invertidos.

Ullum

Apostará a la seguridad vial con la construcción de una senda peatonal para la calle Valentín Ruiz. Más de $9.000.000 invertidos.

Valle Fértil

Modernizará su alumbrado público e incorporará luminaria LED. Más de $12.000.000 invertidos.

25 de Mayo

Avanzará con la construcción de un salón de usos múltiples. Más de $14.000.000 invertidos.