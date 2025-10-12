Provinciales > A cuidarse
San Juan en alerta por fuertes vientos sureste: SMN anticipa ráfagas de 50 km/h el jueves y sábado
POR REDACCIÓN
El viento volverá a hacerse sentir en San Juan con fuerza durante la semana, según el pronóstico extendido proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Se anticipan dos jornadas marcadas por intensas ráfagas que podrían impactar la circulación y el desarrollo de actividades al aire libre en distintos puntos de la provincia.
De acuerdo al informe, los días específicos que presentarán esta situación serán el jueves y el sábado. Para ambas jornadas se prevé viento proveniente del sector sureste. Las ráfagas, en los momentos de mayor intensidad, se estima que alcanzarían los 50 km/h.
Estas condiciones meteorológicas podrían generar complicaciones para los ciudadanos, especialmente para quienes transiten rutas o deban desarrollar actividades al aire libre.
