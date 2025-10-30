En un año de intensa actividad para el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (Ipeem), su presidenta, Natalia Marchese, confirmó que antes de fin de año se lanzará una nueva licitación minera en San Juan, esta vez centrada en áreas con potencial de cobre ubicadas en Iglesia y Calingasta.

El anuncio fue realizado en diálogo con San Juan en Noticias, por Radio Mitre 95.1, donde Marchese detalló que este proceso se enmarca en la política del Gobierno provincial de acelerar la definición y adjudicación de áreas mineras, brindando mayor previsibilidad y transparencia a las empresas interesadas en invertir en la provincia. “Este año ya llevamos tres licitaciones en curso y queremos cerrar 2025 con una más. La idea es mantener el ritmo y dar señales claras al sector privado”, explicó.

Antes de que termine el 2025, el organismo delineará las áreas que saldrán a licitación, en los departamentos de Iglesia y Calingasta, zonas estratégicas para el desarrollo de nuevos clústeres mineros.

“Son áreas en etapa de exploración, con buen potencial geológico y cercanas a proyectos de gran escala ya conocidos. El objetivo es que las empresas puedan definir recursos y evaluar su viabilidad”, explicó Marchese.

Según adelantó, la publicación oficial de la licitación se realizará durante noviembre, cuando se dé a conocer el llamado público en el Boletín Oficial y se habilite la venta de pliegos para las empresas interesadas.

La funcionaria anticipó que la modalidad será similar a las anteriores: cada licitación podrá incluir varias áreas agrupadas por cercanía, lo que permitirá optimizar los procesos técnicos y administrativos.

Avanza el proceso minero

El anuncio llega tras la reciente adjudicación de los proyectos Del Carmen y Jagüelito, ambos ubicados en el departamento Iglesia, que cerraron su etapa de licitación con una inversión récord de 56 millones de dólares. La empresa Shandong UTE, integrada por SDIM Argentina Exploration and Mining S.A.U, Montañeses Desarrollos S.A. y Enset Construcciones S.A.S., resultó adjudicataria de ambas áreas, que son depósitos de oro con características geológicas similares a las de Veladero.

“Estos proyectos ya estaban bastante explorados y tienen recursos definidos. Por eso se les otorgó un plazo de tres años: dos para explorar y un tercero para presentar un plan de prefactibilidad que permita avanzar hacia la etapa de explotación”, explicó Marchese.

Del Carmen cuenta con 900.000 onzas de oro, mientras que Jagüelito posee 300.000, aunque ambas zonas “siguen abiertas a nuevos descubrimientos de mineralización”, agregó la funcionaria.

Un récord para el Ipeem

Marchese destacó que la licitación de Del Carmen y Jagüelito representó un hito para el organismo por la cantidad de oferentes y el monto adjudicado. “Fue la licitación con mayor número de empresas interesadas y con la inversión más alta registrada en el IPEEM”, precisó.

En total, participaron más de diez compañías, lo que refleja el creciente interés del sector minero en San Juan, impulsado por la estabilidad institucional y la política de apertura a la inversión.