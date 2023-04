El reality de televisión Gran Hermano abrió las convocatorias para formar parte del programa en 2023, tras la finalización de la edición 2022 donde Marcos Ginocchio resultó ganador después de cinco meses de aislamiento. En la historia del reality, San Juan nunca llegó a poder ingresar un participante en la casa más famosa del país. Por eso las redes sociales en San Juan explotaron con algunos personajes que quieren hacer historia en la próxima edición.

El regreso del reality show al país alcanzó niveles de audiencias inesperados, al superar los 30 puntos de rating y convertir al programa en lo más popular en un tiempo donde la televisión argentina cada vez tiene menos niveles de audiencia. Aprovechando este impulso, Telefe decidió lanzar la convocatoria para la inscripción al casting de la próxima temporada y varios sanjuaninos ya compartieron sus videos, donde esperan ser convocados. En ese sentido, DIARIO HUARPE te invita a conocer algunos de los sanjuaninos que quieren formar parte de la edición 2023.

La youtuber dispuesta a dejar sus estudios

Xiara es una de las primeras jóvenes youtuber en San Juan. Gentileza.

Xiara Herazo es una chica divertida, espontánea y con mucho humor que es muy conocida para los más jóvenes en San Juan. Se trata de una youtuber, más conocida como “Re Provinciana” que la pegó en las redes sociales, y eso ayudó para ser convocada en la última Fiesta Nacional del Sol.

La joven empezó su presentación diciendo “me veo dentro de la casa de Gran Hermano”. Si bien explicó que está haciendo el curso de ingreso a medicina en la provincia de Mendoza, se animó a bromear que se ve “más dentro de la casa que de la carrera”. En el video la joven explicó que lo suyo “es estar en cámara", aunque sus padres la frenaron con su idea de ser actriz y youtuber, ya que esperan que ella les brinde algún “título”.

Deolinda, “la peque” que quiere visibilizar la vida con enanismo

Deolinda vio Gran Hermano y sueña con contar su historia. Gentileza.

Deolinda Agüero, es una sanjuanina que quiere entrar al reality con una historia muy especial. Tiene 20 años y tiene acondroplasia, o más conocido como enanismo. Es del departamento 25 de Mayo, San Juan y sueña con entrar a la casa más famosa. Vive con sus 10 hermanos y dijo que el premio lo usaría para ayudarlos a ellos y a sus padres.

En su casting, la “Noelia Pompa sanjuanina” se describió a sí misma como una chica tranquila, pero que “si me sacan de quicio, me encuentran”, afirmó. Le encantan las cámaras y no tiene vergüenza a nada. Le gusta escuchar música y pasar tiempo con su familia. Pero sobre todo, ama el chusmerío y aseguró que vio completa esta edición de Gran Hermano y expresó: “Me encantó, quiero participar”.

Lito, el animador que hizo explotar las redes sociales

Lito sumó muchas experiencias como animador en importantes escenarios. Gentileza.

Pablo García, es un profesor de educación física que se animó a una divertida producción para postularse al reality. Más conocido como Lito, un carismático animador que ya piso importantes escenarios de la provincia, entre ellos, la Fiesta Nacional del Sol 2023, el joven creador de contenidos elaboró un video que tuvo miles de reproducciones y cientos de comentarios en apoyo para que sea el primer sanjuanino en la casa más famosa.

"Una vez dentro de la casa puedo hacer todo lo que nos gusta a los sanjuaninos. Pachatas, sopaipillas, punta espalda, semitas y puterío", destacó entre risas. Luego agregó "soy más sanjuanino que gorrear".

Lourdes, la que se animó a dejar de lado su vergüenza

Lourdes se define como una persona extrovertida. Gentileza.

Lourdes Espinosa es una joven de 20 años que se considera una persona demasiado extrovertida. Si bien en el video afirmó que le daba vergüenza subir un video hablando, en diálogo con DIARIO HUARPE comentó que habitualmente entre sus amigos, es la que anima a los tímidos para que se desenvuelvan. Por ello cree que no tendría problemas para relacionarse con los demás en la casa de Gran Hermano.

“Para mí no hay tabúes con nada, puedo hablar y hacer absolutamente todo abiertamente. Empatizo mucho con las personas y considero que por eso entran tan rápido en confianza conmigo, también lo usaría cómo un juego. Me veo con mucho potencial adentro de la casa”, dijo a DIARIO HUARPE. Al mismo tiempo dijo que le gustaría ser conocida por su sentido del humor. “Poder hacer reír y hacer feliz a la gente me llena el corazón”, amplió.

Lucho García, el periodista que “quiere ser como Alfa”

Lucho García sueña con hacer carrera en Buenos Aires. Gentileza.

Luciano García, el periodista de Canal 8 es otro de los sanjuaninos que busca su lugar en la casa más famosa del país. “Creo que puedo convivir adentro de la casa porque vivió durante tres años con dos amigos con personalidades bastante dispares, a pesar de ser una persona más solitaria”, dijo a DIARIO HUARPE.

Luego comentó que le seduce la idea de poder trabajar en Buenos Aires tras una posible participación en Gran Hermano 2023. “Me gustaría hacer una carrera allá. Me siento inspirado por los estilos que tienen Tomás Holder y Alfa. Quiero entrar a la casa más famosa “, aseveró.

Influencer, emprendedora, modelo y de carácter fuerte

Alma Lepez se define como una mujer de carácter fuerte. Gentileza.

Con una figura espectacular, Alma Lepez se presentó en las redes sociales y compartió el video que envió para el casting del reality show más visto en la televisión argentina. “Hace falta una sanjuanina en Gran Hermano 2023″, exclamó.

En su presentación, Alma se describió como una “persona emprendedora, trabajadora” que viene de una familia de laburantes que le enseñaron la manera de siempre salir adelante. Trabaja en redes sociales y es creadora de contenido en Instagram y destacó: “tengo una feria de emprendedores en San Juan”. Después subrayó que se considera una persona ansiosa y de carácter fuerte. “Si tengo que decir algo en la cara lo voy a decir, no me guardo nada”, anticipó.

Elías, el cantante que emocionó a Cristian Castro

Elías Jácamo es un cantante que busca su oportunidad en GH. Gentileza.

Elías Jácamo vuelve a apostar a regresar a la pantalla nacional y quiere hacerlo a través de Gran Hermano, después de haberse presentado en Canta Conmigo Ahora, el big show del El Trece conducido por Marcelo Tinelli. El cantante compartió su casting para el programa en TikTok y afirmó que el programa "lo necesita".

“Soy cantante amateur y compositor de mis propias canciones. Actualmente, estoy trabajando de eso. Me presenté a todos los casting que ha hecho Telefe, El Trece y solamente quedé en uno. Hace algunos meses estuve en un programa muy conocido y tuve el lujazo de cantar con un grande (Cristian Castro). Después lo chequean", dijo en su presentación.

¿Cómo inscribirse a Gran Hermano 2023?

La producción de uno de los programas con más éxito en todo el país inició la búsqueda de los participantes bajo el eslogan "Te estamos buscando". Para realizar la inscripción a Gran Hermano deberás seguir los siguientes pasos:

Ingresá a la página de Mi Telefe.

Cargá un video de presentación de una duración máxima de dos minutos.

Deberás especificar tus datos personales: nombre, redes sociales, experiencia, entre otros.

También tendrás que responder preguntas específicas de la vida personal como "¿Qué cosas sentís que aún tenés pendientes por realizar?", o "¿Cuál es la palabra que mejor te define?".

La única condición estipulada por el canal para postularse en Gran Hermano es tener más de 18 años.