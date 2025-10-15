El programa San Juan Te Busca activó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Daniela Alejandra García, una mujer de 32 años desaparecida desde el 4 de octubre. La solicitud de colaboración fue emitida por el Ministerio Público Fiscal junto a la Policía de San Juan, quienes trabajan desde hace varios días en la recolección de datos que permitan ubicarla.

Según el parte oficial, Daniela es de tez trigueña, tiene ojos marrones y mide aproximadamente 1,70 metros de altura. Al momento de su desaparición llevaba una mochila de color gris, aunque no se tiene precisión sobre la vestimenta que utilizaba ese día.

La última vez que fue vista fue en la provincia de San Juan, y desde entonces no se ha tenido contacto con ella. Las autoridades solicitan a cualquier persona que pueda aportar información que se comunique de manera inmediata con el 911, la Comisaría más cercana o con el programa San Juan Te Busca.

El caso mantiene en alerta a los organismos de seguridad y a la comunidad, que se moviliza a través de redes sociales para ayudar a difundir su imagen y facilitar su pronta localización.

(Foto gentileza Policía de San Juan)