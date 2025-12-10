A horas de que la Cámara de Diputados trate la nueva Ley de Transporte, el diputado Enzo Cornejo volvió a salir con fuerza a defender el proyecto que impulsa el oficialismo y que busca modificar por completo el esquema vigente en San Juan. Con críticas directas a quienes resisten la iniciativa, aseguró que la norma “moderniza, ordena y mejora el sistema”, y llamó a “despolitizar” el debate que se volvió uno de los más tensos de las últimas semanas.

Cornejo destacó primero el trabajo técnico que se desarrolló durante las reuniones legislativas. “El secretario de Transporte, Marcelo Molina, tuvo la amabilidad de asistir tres veces a las comisiones y considera que el 90% de los aportes realizados fueron tomados en cuenta”, afirmó. Sin embargo, marcó que algunos sectores no están dispuestos a acompañar los cambios. “Hay diputados que aún quieren sostener el sistema anterior, un negocio para pocos que es imposible de sostener”, lanzó.

Uno de los ejes centrales del proyecto es el fin del modelo de licencias tradicionales que —según explicó el legislador— afecta directamente a los choferes. “Cuando el chofer comienza a trabajar, los primeros cinco o seis viajes son para pagarle al dueño de la licencia, y eso se terminó”, sostuvo. Para Cornejo, la nueva norma corrige una distorsión histórica: “Esta ley permitirá que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos pueda ingresar al Reprotran, donde quedará claro si está habilitado o no. Y eso es lo que molesta”.

En paralelo, el diputado defendió la incorporación de las aplicaciones de movilidad como parte de un sistema más amplio y transparente. “Uber y Didi son terceros de contactibilidad, conectan al usuario con el chofer, y es el pasajero quien decide si elige Uber, Didi u Oeste X”, explicó. Según afirmó, la sociedad ya adoptó de manera natural estas plataformas: “Si le consultamos a la gente, te van a decir que están más cómodos con estos sistemas de aplicaciones, y ya llegaron para quedarse”.

Cornejo insistió en que la discusión no debe convertirse en una disputa partidaria. “Tenemos que despolitizar esta ley y tenemos la responsabilidad de mejorar el sistema para todos”, expresó. Para el legislador, el jueves será un día clave: “Veremos qué diputado está a favor del cambio y quién no”.

El proceso de elaboración de la norma también involucró a distintos sectores del transporte. En ese marco, Cornejo reconoció que “todos los aportes que realizó ATAP se tomaron en cuenta, y quizás, por ser un sector con representatividad, tuvieron mayor impacto en la norma”. De este modo, resaltó que el proyecto final es el resultado de un trabajo conjunto que, según aseguró, prioriza al usuario y a los trabajadores por encima de los intereses corporativos.

Con el debate al rojo vivo, el oficialismo confía en que la ley logre los votos necesarios para avanzar hacia un esquema más abierto, competitivo y controlado. Para Cornejo, el diagnóstico es claro: “Se terminó el negocio de las licencias que era para pocos”. Ahora resta saber si el jueves la Legislatura acompañará esa visión o si prevalecerá la presión de quienes buscan mantener el sistema actual.

Enzo Cornejo / Diputado provincial oficialista