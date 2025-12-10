San Juan vivió una jornada única de arte, ciencia y educación durante la Noche de las Universidades, que la UNSJ reeditó en el Parque de Rivadavia. Familias, estudiantes y vecinos participaron de talleres, exposiciones y actividades interactivas que mostraron el trabajo de docentes y estudiantes de todas las carreras. DIARIO HUARPE estuvo en el lugar y registró cada detalle de esta experiencia que acerca el conocimiento a la comunidad.

El rector Tadeo Berenguer resaltó que la Noche de las Universidades busca mostrar la valía de la educación pública: “Estamos en el Parque Rivadavia, hermoso lugar donde las familias sanjuaninas se juntan. Hemos decidido realizar esta noche remitiendo lo que se hace en todas las universidades públicas del país, conmemorando la gratuidad universitaria garantizada en 1949. Queremos que ningún sanjuanino quede sin conocer la difusión de las artes, la cultura, las ciencias y la extensión. Este año cumplimos con ese compromiso y planeamos replicarlo en cada plaza departamental durante 2025”.

Los niños disfrutaron de la curiosidad de los proyectos. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Los asistentes pudieron recorrer stands de distintas carreras. Sergio Heredia, del Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat, explicó cómo fusionan tecnología e impresión 3D para enseñar riesgos sísmicos a alumnos de primaria: “Con juegos lúdicos y piezas impresas, los chicos aprenden sobre la vulnerabilidad sísmica y cómo ser más resilientes”.

Hubo stands de todas las carreras de la UNSJ. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Por su parte, Sebastián Carrera, subdirector del Departamento de Física, Química y Tecnología, mostró experimentos de laboratorio y robótica: “Son carreras cortas con alta demanda, y estas actividades acercan a los jóvenes a la ciencia de manera divertida e interactiva”.

Los stands estuvieron presentes en el Parque de Rivadavia. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

El Departamento de Historia, con Federico Caballero, presentó un proyecto sobre Hiroshima y Nagasaki, combinando maquetas y narrativa gráfica tipo manga para ilustrar los efectos de la bomba atómica y la importancia de la construcción de paz: “Los jóvenes se sorprenden y aprenden sobre hechos históricos y su impacto de manera didáctica”, destacó Caballero.

Los sanjuaninos pudieron disfrutar de distintos proyectos de la UNSJ. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

La Noche de las Universidades en San Juan permitió a la comunidad disfrutar de la ciencia, la cultura y el arte, además de conocer de cerca las carreras y proyectos de la UNSJ, consolidando la universidad pública como un espacio accesible y de aprendizaje para todos.

Los chicos de Salud mostraron prácticas de cómo realizar RCP.(Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

