La carrera de Medicina en la Universidad Nacional de San Juan ya entró en su tramo decisivo. Tras la aprobación de la Coneau, la institución avanza para que los primeros estudiantes puedan comenzar a cursar entre mediados de 2026 y el 2027. Así lo confirmó el rector Tadeo Berenguer, quien explicó que el avance depende ahora de un factor clave: el financiamiento nacional para sostener una oferta académica de alta demanda y elevado costo operativo.

El proyecto, aprobado por el Consejo Superior hace más de un año y medio, ya superó la etapa técnica. “Hace unos días recibimos la comunicación de la Coneau de que la carrera ha sido aprobada, por su plan de estudio, por sus infraestructuras y por sus cuerpos docentes”, detalló Berenguer en diálogo con DIARIO HUARPE. Ese aval ubica formalmente a la UNSJ entre las instituciones argentinas habilitadas para dictar Medicina, un hito histórico para la educación universitaria pública de la provincia.

Ahora la expectativa se concentra en el próximo paso: conseguir los recursos económicos que permitan implementar efectivamente la carrera. “Lo que hay que buscar es que el Gobierno Nacional financie los cargos necesarios para poder implementarlo”, remarcó el rector. Si bien destacó la predisposición del Gobierno provincial para acompañar el proceso, advirtió que “esto debe sustentarse para mantener una carrera en el tiempo. La debemos sustentar con contratos-programa que solo los implementa el Gobierno Nacional”.

Con ese escenario, la UNSJ prevé activar las gestiones desde principios de 2026. Si los fondos llegan en los plazos esperados, el cronograma apunta a iniciar los cursos de ingreso hacia mediados de ese mismo año, aunque el rector fue prudente en su estimación: “A eso se apunta, mediados de 2026, y si tenemos financiamiento, se comenzarían con los cursos de ingreso. Y ya en forma plena, comenzar en 2027”.

Además del calendario, otro punto relevante ya está definido: el cupo anual. Debido a los requerimientos hospitalarios y a la disponibilidad de infraestructura provincial, la carrera solo podrá recibir a un máximo de 50 estudiantes por año. “Por la infraestructura que requiere, no van a poder cursar más de 50 alumnos, porque la infraestructura hospitalaria de la provincia no permite más”, explicó Berenguer. Esa limitación busca garantizar que las prácticas clínicas se desarrollen con la calidad y la supervisión necesarias.

La apertura de Medicina, largamente esperada por la comunidad educativa y sanitaria, también representa un desafío logístico y académico. Nivelaciones, evaluaciones y adecuaciones de espacios forman parte de la hoja de ruta inmediata. “Hay que nivelar, hay que evaluar, y si tenemos suerte, en una de esas esos cursos los podemos implementar a mediados del 26”, señaló.

San Juan se prepara así para sumar una carrera estratégica que podría transformar no solo el mapa universitario, sino también el sistema provincial de salud. Con el aval oficial en mano y la planificación adelantada, el inicio efectivo depende ahora de una decisión clave de Nación. Mientras tanto, la UNSJ ya afina su objetivo: que la primera cohorte de médicos formados en la provincia comience a dar sus primeros pasos en 2027.