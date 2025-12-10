Una violenta pelea entre cuidacoches terminó este domingo con un hombre apuñalado frente al Hospital Doctor Guillermo Rawson. El hecho ocurrió en horas de la siesta, en calle General Paz, donde suelen concentrarse personas que ofrecen vigilancia de motos y autos a quienes concurren al nosocomio central.

La víctima fue identificada como David Gabriel Cejas, de 33 años, quien recibió una puñalada justo debajo del corazón en medio de una gresca que mantuvo con dos hermanos que también trabajan en la zona. De acuerdo a las primeras versiones que manejan los investigadores, el conflicto se habría originado por disputas territoriales vinculadas al control de sectores para cuidar vehículos. Otra línea apunta a que la pelea podría estar relacionada con consumo de estupefacientes, un problema recurrente según vecinos y familiares de personas que permanecen en ese sector.

Publicidad

Uno de los atacantes corrió hasta esta casa y buscó el arma con la que fue atacado Cejas.

Durante el enfrentamiento, uno de los agresores corrió hacia una vivienda ubicada sobre Avenida Rawson, al norte de General Paz, un domicilio que días atrás fue escenario de un fuerte operativo policial que terminó con unas 20 personas detenidas y el secuestro de un arma de fuego y un arma blanca tipo faca. Según indicaron fuentes del caso, el sujeto ingresó corriendo a la casa, tomó una navaja y regresó al lugar de la pelea para entregársela a su hermano, quien finalmente atacó a Cejas.

Tras la agresión, los dos hermanos escaparon a pie, pero fueron detenidos minutos después por personal de Comisaría 3°, que quedó a cargo del procedimiento y dio intervención inmediata a la Justicia. Ambos quedaron vinculados a una causa por lesiones graves con arma blanca, un ataque que según remarcaron las fuentes “pudo haber terminado en tragedia”.

Publicidad

Cejas, quien hace unas tres semanas trabaja como cuidacoches en el sector, fue asistido de urgencia y trasladado al interior del hospital. Desde el entorno del herido aseguraron que el consumo y venta de estupefacientes en la zona se volvió un detonante frecuente de conflictos entre quienes se mueven en inmediaciones del Rawson. También pidieron mayor presencia policial para evitar nuevos episodios y resguardar a las personas que circulan por el lugar.