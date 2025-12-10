Expectativa por definir al sucesor de Jaime en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados de San Juan definirá este jueves 11 de diciembre quién ocupará la banca que dejó vacante Carlos Jaime tras asumir como legislador nacional. Aunque el procedimiento es formal y está previsto en el Código Electoral, la discusión política detrás de la sucesión abrió negociaciones intensas dentro del orreguismo y mantiene en vilo a toda la Legislatura.

El tema será uno de los primeros a tratar en la Sesión Ordinaria N.º 13, que también abordará proyectos clave para el Gobierno de Marcelo Orrego, como la nueva Ley de Transporte y la Emergencia Hídrica. Sin embargo, la atención está puesta en la definición del reemplazo de Jaime, un movimiento que tendrá impacto interno y territorial.

Jaime encabezó en 2023 la lista de diputados proporcionales del orreguismo. Según establece la normativa, la banca debe recaer en quien figure inmediatamente después en la nómina. Ese lugar lo ocupa Marcela Montaña, actual secretaria privada del gobernador y una de las funcionarias de mayor confianza de Orrego desde sus tiempos en la Municipalidad de Santa Lucía.

Montaña constituye la opción más directa y previsible: estuvo octava en la lista que obtuvo siete lugares y su designación seguiría el criterio lineal de reemplazo. En segundo lugar aparece Fernando Perea, hoy ministro de Infraestructura, Agua y Energía. Su presencia en la lista lo posiciona formalmente, aunque en el Gobierno descartan que deje un área estratégica en pleno año de crisis hídrica y de ejecución de obras clave para la gestión.

Luego se ubica Alicia Vargas, dirigente bloquista, y posteriormente Federico Cordero, actual director de Desarrollo Económico de la Provincia. Su nombre cobró notoriedad semanas atrás, cuando DIARIO HUARPE adelantó que podía ocupar la banca luego de dar a conocer que Fabián Martín no asumiera como diputado nacional para quedarse en la Vicegobernación.

La posibilidad de que Cordero llegue a la Legislatura reactivó un debate. El funcionario, oriundo de Iglesia, fue candidato a diputado departamental en 2021 y mantiene vínculos territoriales activos. Su esposa, Analía Cortez, interviene actualmente la Unión Vecinal de Rodeo, una institución con fuerte presencia social y que funciona como nexo con el Gobierno provincial.

El eventual arribo de Cordero también toca fibras políticas en el norte sanjuanino. Iglesia atraviesa un proceso de reconfiguración: el intendente Jorge Espejo —referente que responde a la conducción de Luis Rueda— no puede ir por la reelección. El bloquismo ya definió que competirá con el diputado Gustavo Deguer, presidente del Comité departamental, lo que abre un tablero de negociaciones que excede la sucesión de una banca.

Todas estas variables —representación territorial, equilibrios internos, roles de gestión y vínculos dentro de la coalición— están en análisis. Las conversaciones se intensificaron en los últimos días y distintas fuentes legislativas coinciden en que la decisión final se conocerá sobre la hora de la sesión.

Este jueves, el primer punto del orden del día será precisamente la designación del sucesor de Carlos Jaime. La expectativa crece, el recinto ya está preparado y el oficialismo busca resolver un movimiento que, aunque administrativo, tendrá lectura política inmediata en la provincia.