Policiales > Capital

San Juan: una joven cayó de una camioneta en movimiento al festejar su recibida

Una celebración por la obtención de un título universitario terminó con una intervención de emergencia en el microcentro sanjuanino, luego de que una joven cayera desde la caja de una camioneta y golpeara su cabeza contra el asfaltO.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Los amigos y familiares vivieorn momentos de extrema tensión al observar el suceso. (Foto gentileza Canal 13 San Juan)

Un festejo típico de recibida estuvo a punto de terminar en tragedia este jueves en pleno centro de San Juan, cuando una joven cayó desde la caja de una camioneta y sufrió un fuerte golpe en la cabeza. El hecho ocurrió en la intersección de Mitre y General Acha, a metros de la Plaza 25 de Mayo, una zona habitual para este tipo de celebraciones.

De acuerdo a los testimonios, la joven viajaba en la parte trasera del vehículo junto a otros acompañantes. Al ponerse el semáforo en verde y comenzar el movimiento de la camioneta, la joven habría perdido el equilibrio al no lograr sujetarse correctamente, cayendo de espaldas sobre el pavimento.

El impacto fue violento y generó momentos de extrema preocupación entre quienes se encontraban en el lugar. Tras la caída, la joven quedó tendida sobre el asfalto y se observó un importante charco de sangre, lo que motivó un llamado inmediato a los servicios de emergencia.

Minutos después arribaron efectivos policiales y personal médico, quienes asistieron a la joven en el lugar. Si bien en una primera evaluación no se habrían constatado lesiones de gravedad, los profesionales sanitarios realizaron curaciones y controles para descartar traumatismos severos, especialmente por el golpe en la cabeza.

Desde las fuerzas de seguridad reiteraron el llamado a la responsabilidad, recordando que este tipo de celebraciones pueden terminar en accidentes graves y que es fundamental priorizar el cuidado de la vida por sobre cualquier festejo.

