Un festejo típico de recibida estuvo a punto de terminar en tragedia este jueves en pleno centro de San Juan, cuando una joven cayó desde la caja de una camioneta y sufrió un fuerte golpe en la cabeza. El hecho ocurrió en la intersección de Mitre y General Acha, a metros de la Plaza 25 de Mayo, una zona habitual para este tipo de celebraciones.

De acuerdo a los testimonios, la joven viajaba en la parte trasera del vehículo junto a otros acompañantes. Al ponerse el semáforo en verde y comenzar el movimiento de la camioneta, la joven habría perdido el equilibrio al no lograr sujetarse correctamente, cayendo de espaldas sobre el pavimento.

El impacto fue violento y generó momentos de extrema preocupación entre quienes se encontraban en el lugar. Tras la caída, la joven quedó tendida sobre el asfalto y se observó un importante charco de sangre, lo que motivó un llamado inmediato a los servicios de emergencia.

Minutos después arribaron efectivos policiales y personal médico, quienes asistieron a la joven en el lugar. Si bien en una primera evaluación no se habrían constatado lesiones de gravedad, los profesionales sanitarios realizaron curaciones y controles para descartar traumatismos severos, especialmente por el golpe en la cabeza.

Desde las fuerzas de seguridad reiteraron el llamado a la responsabilidad, recordando que este tipo de celebraciones pueden terminar en accidentes graves y que es fundamental priorizar el cuidado de la vida por sobre cualquier festejo.