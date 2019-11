San Lorenzo empató con Sportivo Italiano en un amistoso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

San Lorenzo de Almagro igualó hoy sin goles con Sportivo Italiano, equipo del a Primera C, en el estadio Nuevo Gasómetro, en un partido amistoso por el parate de la doble fecha FIFA.



El encuentro, que tuvo dos tiempos de 30 minutos, careció de posiblidades claras de gol por parte del dueño de casa, que se topó constantemente contra un sistema defensivo firme y cerrado.



El local formó con Sebastián Torrico; Marcelo Herrera, Gianluca Ferrari, Fabricio Coloccini, Ramón Arias, Bruno Pittón; Lucas Menossi, Juan Edgardo Ramírez; Matías Palacios, Ezequiel Cerutti y Adam Bareiro.



Además, el "Cuervo" contó con los ingresos durante el segundo tiempo de Nicolás Navarro y Luis Sequeira por Torrico y Cerutti, respectivamente.



Por su parte, la formación de Sportivo Italiano no fue informada por el departamento de prensa del club.



San Lorenzo marcha 13ro. en la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), con apenas 19 unidades, y en la 14ta. fecha visitará el sábado 23 a Atlético Tucumán, desde las 21.45.



Por su parte, Sportivo Italiano está cuarto en la Primera C, con 22 puntos, a ocho del líder Cañuelas, a falta de tres jornadas para el final del Torneo Apertura.