San Lorenzo no pudo con Virtus Bologna de Italia y jugará por el tercer puesto

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

San Lorenzo no pudo esta tarde con Virtus Bologna, de Italia, que lo derrotó por 75 a 57, en la primera semifinal de la Copa Intercontinental de Básquetbol, que tiene escenario en Santa Cruz de Tenerife, España.



En el Pabellón Santiago Martín, el equipo de Boedo no pudo con un rival que se mostró superior a lo largo del encuentro, tal como lo testimonian los parciales de 23-10, 31-27, 52-42 y 75-57



El conjunto azulgrana jugará este domingo, a las 13.30 hora argentina, por el tercer puesto ante Río Grande Valley Pipers, equipo de la Liga de Desarrollo (G League) de la NBA.



El elenco que es filial de los Houston Rockets cayó ante el local Iberostar Tenerife, por 110-89.



De este modo, la definición del campeonato la protagonizarán, desde las 18.00 del domingo, los conjuntos de Iberostar Tenerife y Virtus Bologna.



El elenco del bahiense Néstor 'Che' García contó con una destacada labor en el segundo cuarto del escolta Dar Tucker, quien finalmente terminó con un balance 16 puntos (2-9 en dobles, 3-5 en triples, 3-4 en libres), 3 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos.



El base José Vildoza consiguió 10 unidades, 3 asistencias y 2 rebotes.



En el resto del encuentro, el quinteto italiano, líder en la Liga de Primera de su país (Legabasket), ejerció una nítida superioridad, que se apoyó en una mejor eficacia desde el perímetro (8-20 en triples) y en la destreza de sus hombres para tomar los rebotes (45 contra 33 del 'Ciclón').



En Virtus Bologna, el ala pivote estadounidense Vince Hunter aportó 16 tantos, mientras el alero Giampaolo Ricci contribuyó con 10 unidades y 10 rebotes. No jugó el base serbio Milos Teodosic (ex Los Angeles Clippers de la NBA), por hallarse lesionado.



El interno bonaerense Marcos Delía (ex Obras Basket) entró sobre el final para el quinteto que conduce el DT serbio, Aleksandar Djordjevic, y aportó solamente 2 puntos (1-2 en dobles) y 2 rebotes en 3m.







-Síntesis-



(57) San Lorenzo: Nicolás Aguirre 0, Dar Tucker 16, Marcos Mata 4, Facundo Piñero 3, Esteban Batista 4 (fi) José Vildoza 10, Luciano González 10, Máximo Fjellerup 8, Justin Williams 0, Aaron Geramipoor 1, Agustín Caffaro 1. DT: Néstor García.







(75) Virtus Bologna: Stefan Markovic 9, Devyn Marble 9, Kyle Weems 9, Giampaolo Ricci 10, Julian Gamble 8 (FI) Vince Hunter 16, Filippo Baldi Rossi 5, David Cournooh 0, Alessandro Pajola 4, Frank Gaines 3, Marcos Delía 2, Stefan Nikolic 0. DT: Aleksandar Djordjevic.







Parciales: Virtus Bologna 23-10, 31-27, 52-42 y 75-57



Arbitros: Vázquez (Puerto Rico)-Kallio (Canadá)-Kozlovskis (Letonia).



Estadio: Pabellón Santiago Martín (Tenerife).