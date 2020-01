San Lorenzo perdió un partido amistoso con All Boys

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

San Lorenzo, con un equipo alternativo, perdió hoy un partido amistoso con All Boys como local por 3 a 2, encuentro que se jugó en dos tiempos de 35 minutos cada uno, en la cancha auxiliar del Nuevo Gasómetro.



En la primera parte del cotejo el club de Boedo cayó 2-1, con los goles a favor del "Albo" convertidos por el mediocampista Nicolás Igartúa (a los 50 segundos) y el delantero Facundo Parra (4 minutos), descontó para el dueño de casa Matías Palacios, de tiro penal, a los 30.



En el segundo tiempo los dirigidos por Diego Monarriz llegaron al empate por medio del volante Nahuel "Perrito" Barrios, a los 10 minutos, pero la visita terminó por imponerse con el gol que marcó el mediocampista Marco Iacobellis, a los 19.



San Lorenzo formó con Lautaro López (Francisco Rivadeneira); Rufino Lucero, Francisco Flores, Gaston Hernández y Nicolás Fernández; Emanuel Maciel, Julián Palacios y Agustín Martegani (Federico Gattoni); Nahuel Barrios y Agustín Hausch.



La visita se alineo a Nahuel Losada; Adrián Martínez, Sebastián Martínez, Facundo Melillán y Gonzalo García; Darío Stefanatto y Nicolás Igartúa; Alan Espeche, Brian Sarmiento, Facundo González y Facundo Parra.



En la segunda etapa, el "Albo" salió con Joaquín Pucheta; Isaac Monti, Facundo Butti, Nicolás Zalazar y Facundo Cardozo; Mirko Ladrón de Guevara, Sebastián Navarro, Marco Iacobellis, Lautaro Guzmán y Ariel Lucero; y Lucas Nicchiarelli.



El sábado último, San Lorenzo también cayó en el amistoso que se jugó en San Juan ante Talleres de Córdoba por 3 a 1, el gol "cuervo" lo marcó el mediocampista Julián Palacios.



Pero mientras este partido transcurría, en otro sector de la Ciudad Deportiva se produjo un incidente que podría pasar a mayores si las partes no transigen en sus respectivas posturas.



Es que todo marchaba relativamente bien en la práctica del plantel de primera cuando surgió una discusión entre el técnico Diego Monarriz y los volantes paraguayos Ángel y Oscar Romero, que terminó con los "mellizos" marchándose muy disgustados a los vestuarios antes de finalizar el entrenamiento.



La práctica fue a puertas cerradas pero como todos los días ambos futbolistas concurrieron acompañados por un chofer y un fisioterapeuta particulares que presencian las prácticas desde los bancos de suplentes, pero hoy el que se quiso sumar a ellos fue el suegro de Ángel, y Monarriz se lo impidió, porque los futbolistas no pueden llevar acompañantes a las prácticas que ingresen a la cancha, con la excepción mencionada.



Esto provocó la intervención de Ángel, que quiso forzar el ingreso de su suegro sin suerte, y luego se sumó su hermano Oscar, también sin resultado.



La deferencia que les llega a los Romero desde la dirigencia tiene su contraprestación en algunas circunstancias particulares como, por ejemplo, que ambos le donaron al club una maquinaria de último modelo para que en el gimnasio puedan trabajar tanto sus compañeros como los juveniles.



Por lo pronto mañana habrá una reunión entre las partes y como ambos se retiraron anticipadamente de la rpáctica, habrá que ver si les cabe alguna sanción por esta falta disciplinaria.



Por otra parte, el arquero Fernando Monetti se realizó este mediodía los chequeos médicos correspondientes para regresar a San Lorenzo y convertirse así en el tercer refuerzo del "Ciclón" en la presente temporada, tras las llegadas de Alejandro Donatti y Diego Rodriguez.



El "Mono", quien vuelve al equipo "azulgrana" tras su paso por Atlético Nacional de Colombia, firmará su contrato durante el transcurso de la jornada, a préstamo por seis meses con la posibilidad de extenderlo a 12, con una opción de compra por 1.5 millones de dólares.



"Estoy muy contento por volver a San Lorenzo y quiero estar a la altura del club", indicó el profesional que regresa al "Cuervo" en el que estuvo durante el primer semestre de 2019.



"La ilusión es tan grande como la felicidad de haber llegado y de poder jugar", continuó el arquero que deberá pelear por la titularidad con un histórico del club como Sebastián "Cóndor" Torrico.



"Trato de disfrutar esta segunda oportunidad. Desde lo físico y lo deportivo no he perdido mucho a pesar de no haber estado jugando. Estoy con mucho entusiasmo", concluyó Monetti.



San Lorenzo se entrenará mañana a partir de las 9 en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores, la práctica será abierta para la prensa desde las 9.30 y, una vez finalizada la misma, hablarán los hermanos Matías y Julián Palacios.