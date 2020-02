San Martín de Tucumán quiere salir airoso en su visita a Dálmine en Campana

San Martín de Tucumán (35 puntos), claro líder de la zona 2, intentará salir airoso en la visita que le formulará al siempre difícil Villa Dálmine (21), en Campana, en uno de los encuentros más atractivos del domingo por la 17ma. Fecha del campeonato de la Primera Nacional de fútbol.



El partido se disputará desde las 17.00 de mañana en el denominado coliseo de Mitre y Puccini y tendrá como árbitro principal a Gerardo Méndez Cedro.



El conjunto tucumano, conducido por la dupla que integran Favio Orsi y Sergio Gómez, es el cómodo puntero del grupo, con 4 de ventaja sobre Sarmiento de Junín.



El 'Santo' tucumano tiene en duda la presencia del defensor Abel Luciatti, afectado por un dolor en la zona lumbar. En caso de que el ex Almagro no llegue en condiciones, su sustituto sería Rodrigo Moreira.



En tanto, Nicolás Castro, a pesar de presentar una molestia en la zona intercostal, se alistará desde el comienzo, según consideró el propio cuerpo técnico.



En la escuadra de Campana no habrá modificaciones, en torno a la formación que viene de superar como visitante a Instituto de Córdoba (2-1), el pasado fin de semana.



En el historial oficial entre ambos conjuntos, San Martín de Tucumán ganó 5 partidos; Villa Dálmine triunfó en 2 y los 4 cruces restantes fueron igualdades. En Campana, el elenco 'violeta' ganó una vez, hubo otro empate y el 'Santo' tucumano festejó en dos ocasiones.



En un encuentro válido por la zona A, el necesitado Nueva Chicago (11) se medirá con Temperley (26), desde las 17.30, en el estadio República de Mataderos. El árbitro será Mario Ejarque



Los demás encuentros programados para mañana son:



-Zona A-



A las 17.00; Brown de Puerto Madryn-Deportivo Morón; Ramiro López.



A las 19.00; Belgrano de Córdoba-Agropecuario de Carlos Casares; Lucas Novelli



-Zona B-



A las 17.30; Gimnasia de Mendoza-Almagro; Adrián Franklin



A las 19.30; Sarmiento de Junín-Instituto de Córdoba; Yael Falcón Pérez.