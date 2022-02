San Martín empató 1 a 1 frente a Güemes de Santiago del Estero

San Martín jugó contra Güemes de Santiago del Estero por la tercera fecha del torneo de Primera Nacional y se trajo un empate de tierras santiagueñas con un gol de Penco en el agregado del primer tiempo. En un segundo partido con pocas chances de gol y con el peso de un gol en contra hecho por Gabriel Fernández al minuto 21 de pena. El partido se disputó en la provincia norteña en el estadio Arturo Miranda.

Tras unos primeros minutos parejos y sin sustos, San Martín supo gestionar la pelota desde mitad de cancha mientras Güemes buscaba tirar el peso del partido al arco verdinegro. Todo parecía tranquilidad y que el partido seguiría así hasta el segundo tiempo pero Gabriel Fernández, del con conjunto rojiazul, le amargó la tarde al equipo sanjuanino al minuto 40' del primero tiempo convirtiendo el primero y único gol del partido. Con ese resultado, San Martín sabía que si se iba al descanso con ese resultado, el partido sería cuesta arriba en el segundo tiempo. Pero fue un cabezazo en el área por parte de Sebastían Penco y al minuto 47' (45+3) que le dio al verdinegro el empate parcial, Además, le anularon dos goles antes de irse al vestuario que generaron polémica por parte de los dirigidos por Villalba con el árbitro y juez de linea.

El segundo tiempo transcurrió en un ida y de vuelta que no tuvo muchas situaciones de gol. Con San Martín buscándole la vuelta al partido para no perderlo y arriesgar el empate, el "Gaucho" santiagueño, apodo del equipo Güemes, se plantó en una posición similar y el partido terminó los 45 minutos restantes con el empate. Con Penco y Botinelli desde el minuto 1, ahora el equipo verdinegro buscó ganarlo pero no le fue suficiente. En un partido regular y con no muchas creaciones de oportunidades, el equipo sanjuanino se trae a casa un empate.