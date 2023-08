Suena contradictorio que un equipo que se armó para ascender no tenga efectividad. Le volvió a pasar este lunes a San Martín, que jugando más de 60 minutos con un hombre más y teniendo siempre la pelota, no pudo contra San Martín de Tucumán e igualó 0-0 de local. Resignó dos puntos por su falta de gol y el resultado global es que a falta de seis fechas en la Primera Nacional –y todavía teniendo que cumplir fecha libre- está afuera del reducido por el segundo ascenso a Primera dado que quedó 9º en las posiciones de la zona A (clasifica hasta el 8º).

La alerta se encendió. Se agudizó aún más porque quedar, por ahora, fuera del reducido es una consecuencia directa de las últimas seis presentaciones del verdinegro que tan solo ganó un partido y resigno 13 de los 18 puntos en juego. Sumado a que tras el partido el entrenador César Monasterio destacó que “nos faltó el gol”.

En esta recta final de la Primera Nacional, San Martín mermó su producción. Dueño de la pelota y los espacios, ante San Martín de Tucumán no encontró la fórmula para el triunfo. Mérito para el Ciruja que se replegó, cuidó, plantó dos líneas de cuatro con un volante como nexo, y dejó al ex San Martín Dening como único punta. Fórmula que le dio resultado para no perder, ya que estuvo muy lejos de ganar. Pero en definitiva, hizo su juego y sigue prendido en el torneo.

La deuda en cancha fue la del equipo verdinegro, que salió a jugarlo con un solo delantero (Marcos Arturia), con el propósito de jugar por afuera. Y si bien buscó hacerlo, la resolución o asistencia no fue correcto. Y que se repitió de manera insistente. Hasta llegar a un punto de solo atacar por izquierdo con Bontempo y encontrarse con la muralla tucumana y su arquero Sand.

La falta de variantes y poder ingresar al área rival no solo lo condicionó, sino que lo privó de ganar. Tuvo opciones, algunas claras, pero no fue preciso. Gravitó más en el primer tiempo y en el segundo cuando apostó con dos delanteros (ingresó Donato) y sacó un volante perdió peso.

Monasterio cambió todo el ataque, realizando los cinco cambios todos pensando de mitad para adelante, pero el resultado no varió. Otra vez fue reiterativo en el ataque por la izquierda y no solo se fue limitando en propuesta y ataque, sino que entró en la desesperación y juego tucumano.

El sanjuanino Leandro Regalado tuvo el triunfo en el descuento, pero su definición errática fue un calco de cada ataque de San Martín, que en la recta final por ascenso perdió sustento y se quedó sin gol, tal cual lo expresó su entrenador, con la condena de quedarse afuera del reducido porque los que venían abajo sí ganaron.

