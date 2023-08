En la escala de merecimientos San Martín fue superior a Nueva Chicago. No obstante, erró las acciones que generó en Mataderos y el 0-0 marcó el regreso del verdinegro a sumar de visitante luego de un póker de caídas de manera consecutiva. Paridad que lo sigue manteniendo en puestos de clasificación al reducido por el ascenso jugada la 29º fecha de la Primera Nacional.

San Martín, con otra distribución en cancha, con dos líneas de cuatro bien marcados, con el “Pulpito” González de enganche y teniendo en Marcos Arturia un solo delante, tuvo un mejor despliegue de su juego. Aunque para llegar al arco rival se tomó su tiempo y cuando esto se dio falló en opciones claras, ante un Chicago que no tuvo presencia ofensiva ni exigió a Mariano Monllor.

Con una propuesta equilibrada, sin correr riesgos siendo dueño de la pelota y firme en el fondo, el conjunto sanjuanino tomó la iniciativa. Y si bien en el primer tiempo fue mezquino para atacar, demostró entereza e inteligencia en el planteo del partido para no dejar jugar a Chicago.

El regreso del doble 5 con Jonatan Blanco y Nico Pelaitay le dio oficio y voz de manda. Mientras que por derecha Manuel Llano fue el más desequilibrante y quien tuvo las mejores opciones de convertir. Y fue el rosarino quien a los 34’ y en una doble jugada, remató y tras la intervención del arquero la pelota dio en el palo.

Para el segundo tiempo el trámite del partido, las intenciones, ambiciones, y el protagonismo continuó siendo del verdinegro. Que a los 3’ y tras un giro y remate dentro del área de Arturia fue Daniel Monllor, el hermano de Mariano, el arquero de San Martín, quien atajó en una muy clara opción de gol que se generó tras un desborde por izquierda.

Luego llegaron un par de opciones más, un penal dudoso por mano que el árbitro Juan Pafundí no sancionó, y Monasterio metió variantes para oxigenar al equipo sin resentir su propuesta que prevaleció por encima de lo poco que hizo Nueva Chicago, que al no tener la pelota siempre fue desde atrás y no pudo ser superior a San Martín, que mereció más, que erró en la definición, pero que volvió a sumar fuera de Concepción que fue la gran noticia del miércoles.

