El equipo de San Martín de San Juan se prepara para un importante compromiso este domingo por la fecha 8 del Clausura, visitando a River Plate en el Estadio Monumental a partir de las 19.15.

El conjunto verdinegro, dirigido por Leandro Romagnoli, busca prolongar su buen presente en el Torneo Clausura, donde ha obtenido resultados favorables que le han dado oxígeno en su lucha por la permanencia en primera división. El cuerpo técnico recupera a dos futbolistas importantes que se encontraban lesionados, lo que le brinda más opciones para armar la alineación. El plantel sanjuanino llega a este encuentro con otro ánimo tras la reciente victoria ante Gimnasia La Plata, un resultado que le permitió afrontar la semana con mayor tranquilidad.

Para continuar con el objetivo de continuar por la senda positiva, el entrenador Romagnoli ya tiene prácticamente definido el once inicial. La formación no presentaría cambios con respecto al equipo que ganó en la fecha anterior, aunque incorporan dos jugadores que regresan de sus respectivas dolencias físicas. Se trata del volante Diego González y del atacante Horacio Tijanovich, quienes están a disposición del cuerpo técnico para el partido.

De esta forma, el 'Pipi' Romagnoli pondrá en cancha a los siguientes once: Borgogno; Portillo, Cáseres, Recalde, Diarte; Salle, P. García, Watson, Iacobellis; S. González y Maestro Puch. El encuentro será el domingo a las 19.15. La historia marca que, en ese estadio, el conjunto de la provincia de San Juan logró un solo triunfo en el historial de los enfrentamientos.