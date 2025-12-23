Un jugador que no entró en los planes del entrenador Marcelo Gallardo en River Plate se encuentra muy cerca de sumarse al Inter Miami, club de la Major League Soccer donde juega Lionel Messi. El volante, que quedó relegado y tuvo que buscar nuevos horizontes después de no ser tenido en cuenta, podría dar un salto a la liga estadounidense para la temporada 2026, según informaciones del mercado de pases.

La salida de River se produjo luego de que el futbolista viera limitada su continuidad en el equipo de Gallardo, lo que lo llevó a buscar oportunidades fuera de Argentina. A raíz de esa situación, Inter Miami avanzó con una oferta formal para incorporarlo a su plantilla, donde compartiría vestuario con figuras de renombre y aportaría mayor profundidad al plantel de cara a los desafíos de la próxima temporada.

Publicidad

Este posible pase refleja la creciente atracción que genera Inter Miami como destino para jugadores que buscan nuevos proyectos e incorporar experiencia junto a Lionel Messi, quien ya impactó fuertemente en la MLS desde su llegada. El club de Florida, campeón de la MLS Cup 2025 y con varias figuras internacionales en su plantilla, continúa activando su mercado para mantener el nivel competitivo y ampliar su perfil internacional.

Aún restan detalles por definirse en las negociaciones entre clubes y representantes, pero la expectativa crece entre los seguidores del jugador y los hinchas que observan de cerca cómo se desarrolla este movimiento que puede marcar un paso significativo en la carrera del futbolista argentino.