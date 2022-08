La historia no tiene fin. San Juan continúa siendo cuna de grandes jugadores de voleibol y sigue abasteciendo diariamente a las diferentes selecciones nacionales, sea la rama y edad que lo requiera. Juan Sánchez y Mateo Gómez se consagraron el domingo en Brasil campeones Sudamericanos Sub-19 con la Selección argentina tras superar al local en la final y lo definieron como el logro más importante desde que se iniciaron en el voleibol. Título que los clasificó al Mundial 2023 de la especialidad.

El título se definió por 3-0 en la ciudad de Araguari, con el clásico sudamericano y con presencia sanjuanina. Juan Sánchez, armador y jugador de Obras Sanitarias, fue además el capitán de la Selección argentina. Mientras que Mateo Gómez, es punta receptor y pertenece a UVT. Ambos ya jugaron en la Liga Nacional y ese roce les permitió ser parte de este combinado albiceleste que hizo historia.

Sánchez, que fue quien levantó la copa sudamericana, contó por lo que está pasando: “Estamos muy contentos, todo el equipo y el cuerpo técnico. La felicidad es enorme por haber salido campeones”.

Si bien el torneo largó el 24 de octubre y se disputó durante cuatro días, la selección arribó a Brasil el 17 para entrenar y disputar partidos amistosos ante Brasil, Perú y Chile. Precisamente contra los locales habían perdido (3-1), pero en el Sudamericano la historia fue diferente. “Supimos aplicar las instrucciones del plan de juego que nos indicaron los técnicos y logramos manejar el partido a pesar de que tuvimos todo el estadio en contra y por eso es un gran triunfo”, destacó el capitán albiceleste y hombre de Obras.

En tanto que Sánchez, quien resaltó continuar “súper emocionado y contento” por el campeonato, se apoyó en los afectos como base principal para llegar, primero, a vestir la casaca albiceleste, y luego a conseguir el pase al Mundial de la categoría formativa para el 2023. “La verdad que más feliz no puedo estar. Emocionado por la victoria y no me queda más que agradecer a la familia, amigos, técnico de UVT por el apoyo que me dio para lograr estar acá”, relató el punta receptor.

Es que la selección argentina Sub-19 logró todo lo que se propuso en la previa a llegar a Brasil para disputar el certamen continental. “Nuestro objetivo era ir paso a paso. Primero buscar una plaza para el Mundial Sub-19 en el 2023 (clasificaron los primeros tres), y pasito a pasito fuimos cumpliendo objetivos a corto plazo. Y en la final logramos ganarle a Brasil, en el clásico Sudamericano y de visitante, para cumplir todo lo que nos propusimos como meta”, recordó con plena emoción Sánchez, palabra autorizada por ser el capitán del equipo.