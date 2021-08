Sanjuanino desfiguró a su pareja en el día de su cumpleaños y la Justicia lo dejó libre

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Este medio se reserva el nombre de los protagonistas para preservar a la víctima. Si sufrís violencia de género llamá al 911 o 144.

Un sanjuanino violento fue condenado a seis meses de prisión condicional, es decir, no irá a prisión. Esto fue resuelto por la Justicia luego de encontrarlo responsable de una golpiza que le dio a su pareja justamente en el día de su cumpleaños. Más allá de no quedar tras las rejas, lo vigilarán por el plazo de dos años en donde deberá cumplir con ciertas reglas de conducta para no ofuscar a la víctima.

El hecho sucedió durante el mediodía del 20 de julio de este año. Todo se dio cuando el denunciado, junto con la víctima, llevaba una torta porque era el cumpleaños de la mujer. Ahí le llegó una notificación en Facebook en donde una persona que no conocía la saludaba por ese día tan especial.

El hombre empezó a recriminarle preguntándole quién era. Sin embargo, la mujer ya había borrado el mensaje. Esto no puso punto final a la discusión, sino todo lo contrario: el cuestionamiento fue en aumento. La damnificada le explicó que estaba cansada de ese perseguimiento por lo tanto quería separarse.

La mujer fue hasta el negocio de su suegro que queda justo frente a la vivienda en donde comenzó todo el escándalo. Habló con él cuando en eso llegó el denunciado y le arrojó un golpe de puño. La paliza le impactó en el costado izquierdo de su cara. El suegro y los empleados del local intercedieron entre los dos, aunque el violento seguía con intenciones de amedrentarla. Así fue cuando volvió a pegarle en la frente dejándola con varias heridas en su rostro.

Allí dieron intervención a los efectivos policiales que lograron detenerlo. La Justicia calificó el accionar como lesiones leves agravadas por el vínculo.