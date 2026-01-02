El sanjuanino y expresidente de la Federación de Viñateros, Eduardo Garcés, fue víctima de un intento de robo de su camioneta en Chile. La rápida reacción de un automovilista y una medida de seguridad previa evitaron el delito.

Fuentes cercanas al hecho aseguraron que todo sucedió este domingo, sobre las 14.30. Delincuentes rompieron el vidrio del la camioneta Toyota Hilux mientras se encontraba de recorrida por el Puerto de Coquimbo, en la zona del Puerto de Coquimbo, sobre calle Bilbao, a unos 50 metros de la Costanera.

Los ladrones lograron ingresar al vehículo con intenciones de llevarse la camioneta. Sin embargo, el robo no pudo concretarse debido a una precaución clave que había tomado Garcés antes de estacionar. El sanjuanino había retirado el volante del vehículo, una maniobra preventiva que impidió que los atacantes pudieran ponerlo en marcha.

El episodio generó preocupación, aunque afortunadamente no hubo personas heridas ni daños mayores. El hecho vuelve a poner en foco la importancia de las medidas de prevención que deben tomar los sanjuaninos que viajan a Chile para turismo.