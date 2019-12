Sao José, con argentinos, no pudo con Minas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Sao José, con nutrida presencia argentina, no pudo anoche con Minas Tenis, que lo derrotó por 109-93, en partido correspondiente a la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (NBB) de Brasil.



El equipo paulista, de floja campaña con un registro de tres triunfos y nueve derrotas, ocupa la decimocuarta colocación.



El alero rosarino Guido Mariani (ex Argentino de Junín) acumuló 13 tantos (0-4 en dobles, 1-4 en triples, 10-10 en libres), 4 asistencias y 3 rebotes en 28 minutos que permaneció en el rectángulo de juego del gimnasio Linneu de Moura.



El armador cordobés Diego Figueredo (ex Libertad de Sunchales) aportó 9 unidades, 4 pases gol y 2 rebotes en 30m., mientras que el ala pivote Agustín Ambrosino (ex Estudiantes de Concordia) contribuyó con 13 puntos y 3 rebotes en 16m.



El experimentado alero Alex García anotó 19 tantos, otorgó 12 asistencias, capturó 5 rebotes y propició 2 recuperos en 32m. para erigirse en la principal figura del Minas Tenis, que ahora ostenta un record 5-5.



En el otro encuentro disputado anoche, Basquete Cearense vapuleó a Brasilia, por 91-56.