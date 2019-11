Scaloni aguardará a Lautaro Martínez hasta "último momento" para enfrentar a Brasil

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, no confirmó el equipo para enfrentar mañana a Brasil ya que aguardará "hasta último momento" al delantero Lautaro Martínez, quien formaría el tridente junto a Lionel Messi y Sergio Agüero.



"Lautaro está bien, no se entrenó los primeros dos días y es mejor esperar hasta último momento. Si está bien, la idea es que puedan jugar juntos", adelantó Scaloni sobre la posibilidad de reunir en el ataque a Messi, Agüero y Martínez.



En la conferencia de prensa que brindó en el estadio King Saud University, sede del partido de mañana a las 14 (hora argentina) ante Brasil, Scaloni manifestó que tiene el equipo "casi decidido" pero hay jugadores, como el mencionado Martínez, que "no están al ciento por ciento".



"Brasil no está en crisis ni mucho menos por no ganar hace cuatro partidos. Siempre es peligroso y nosotros estamos más consolidados como equipo, eso es indudable", señaló el DT.



Sobre la ausencia de Neymar en Brasil por lesión, Scaloni la lamentó ya que "para el espectáculo" siempre "es mejor que estén los mejores".



En cuanto al retorno de Messi luego de la suspensión, el entrenador santafesino consideró que "una alegría" su presencia y remarcó la buena relación que tiene con el grupo.



Sobre el final y ante una consulta de un medio local, Scaloni también destacó el presente de Mauro Icardi en París Saint Germain, de Francia, y recordó que es un jugador que siempre tendrá "en cuenta".



El seleccionado enfrentará mañana a Brasil, el sábado se entrenará en Riad y luego viajará a Israel donde el lunes cerrará la preparación con el duelo ante Uruguay en Tel Aviv.



Para dicho encuentro, la organización anunció que ya están las entradas agotadas.