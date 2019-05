Schiaretti reafirmó que Alternativa Federal tendrá fórmula propia

El mandatario de Córdoba Juan Schiaretti confirmó este lunes que Alternativa Federal tendrá un candidato propio para la elección presidencial para competir con el kirchnerismo y Cambiemos.

"No comento lo que hace otro espacio político. No soy parte del kirchnerismo. No vamos a formar parte de ni de una alianza con el kirchnerismo o Cambiemos. Vamos a presentar candidato en las elecciones presidenciales", dijo el cordobés a un medio televisivo de su provincia.

Además, Schiaretti señaló que al candidato "lo vamos a elegir entre todos" antes del 22 de junio" y, en este sentido, pidió "bajar la ansiedad".

El Gobernador cordobés ya había ratificado la presentación de su espacio el sábado pasado, luego de que Cristina Kirchner anunciara la fórmula presidencial que encabezará Alberto Fernández y que la tendrá a ella como vice. En ese momento, Schiaretti afirmó que la ex presidenta "pertenece a otro espacio".