Encontraron un artefacto con forma de bomba frente a la casa del hijo del fiscal Stornelli

Cerca de las 19:30 del domingo se encontró frente a la casa de uno de los hijos del fiscal Carlos Stornelli, un artefacto con forma de bomba. Tras el hallazgo, la División Explosivos de la Policía de la Ciudad realizó una detonación controlada en el lugar. La misma resultó negativa.

Los policías detallaron que se trató de "una maqueta", encontrada en la puerta del edificio. El artefacto estaba en la vía pública en inmediaciones del Colegio Bayard, en Jerónimo Salguero y Castex, en el barrio porteño de Palermo.

El alerta puso en movimiento a personal de la Comisaría Vecinal 14C y la División Explosivos. "Son solo tubos plásticos unidos con cable aparentando ser una bomba", explicó personal cercano a los operativos a un medio digital de Buenos Aires.

El artefacto era intimidatorio, pero no podía dañar a alguien, dijeron fuentes policiales. Además destacaron que no es menor que estuviera colocado frente al edificio donde vive el hijo del fiscal, que inclusive tiene domicilio en la misma cuadra. Carlos Stornelli no se encontraba en su vivienda, sino que se estaba dirigiendo hacia allí.

Interviene en el hecho el Juzgado Federal Nº12 a cargo del juez Sergio Torres, subrogado actualmente por Ariel Lijo.

Fuente: Infobae