Se agotaron las entradas para el Súper TC2000

Una gran noticia para el deporte argentino se anunció ayer, cuando habilitaron público en las competencias de automovilismo en la Ciudad de Buenos Aires. 500 entradas se pusieron a la venta para la carrera del Súper TC2000 en el autódromo capitalino y rápidamente se agotaron.

De esta forma, ya no hay forma de adquirir localidades para el festival que comenzará el viernes, con la actividad del TC2000 y Fiat Competizione, que acompañarán al Súper TC2000. Los espectadores podrán ingresar en el predio porteño a partir del sábado.

De esta forma, con la nueva etapa del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) durante la pandemia de COVID-19, en la Ciudad de Buenos Aires, dentro de esta nueva fase, los eventos al aire libre podrán contar público en un número reducido y limitado.

Así, la sexta fecha de la temporada 2020 del Campeonato Argentino y CODASUR de Súper TC2000, que se disputará este próximo fin de semana en el circuito número 7 del autódromo Oscar y Juan Gálvez, tendrá un máximo de 500 personas, tal como lo establece la nueva disposición en el ámbito porteño.

De esta forma el automovilismo, que fue la primera disciplina deportiva en la Argentina en regresar a la actividad en medio de la cuarentena producto de la pandemia por el Covid-19, ahora también marcó el camino por estar a la vanguardia en la vuelta de los espectadores, de la mano del Súper TC2000.

La presencia del público estará controlada bajo un estricto protocolo establecido por el Gobierno de la Ciudad y el “Coliseo Porteño” dispondrá de los lugares donde podrá moverse la gente. Los sectores habilitados serán el Palco Oficial y las Plateas A y B, donde se delimitará un espacio de ocupación de cuatro metros cuadros por persona.

La venta se realizó sólo por sistema on line y deberán presentar el impreso del comprobante de cada entrada adquirida. Se pide encarecidamente que aquellos que no compraron entradas no se acerquen al autódromo porteño, ya que no hay posibilidades de conseguir remanentes o excedentes, ya que el límite establecido ya fue alcanzado.

De esta forma, el trabajo que realizó el Súper TC2000, junto con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y los responsables del autódromo porteño desde que se reactivó el automovilismo finalmente se concretará el próximo fin de semana.