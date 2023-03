Se arrepiente: el mensaje de Michael Chandler para Islam Makhachev

Pocas horas atrás, Michael Chandler habló sobre el campeón Islam Makhachev (24-1 MMA, 13-1 UFC). El estadounidense hizo foco en cómo defendió su título de Peso Ligero contra Alexander Volkanovski en el UFC 284. De esa forma, ya que terminó ganando por decisión dividida, el excampeón de Bellator expuso lo que opina en el presente. Si vence a Conor McGregor, ¿irá por el título del daguestaní?

"Esto es lo que siempre sucede: ustedes me llaman, me piden que hable sobre el Islam, y luego, de repente, el titular es, oh, 'Chandler cree que puede vencer al Islam' cuando yo digo, 'No. No.' Pero esto es lo que siempre sucede. Tengo mucho respeto por el Islam. Islam atravesó a Charles (Oliveira) y luego venció a Volkanovski: elegí a Volkanovski para ganar. Una vez más, se ha demostrado que estaba equivocado", expuso Michael en el backstage de UFC.

Luego, Chandler agregó: "Una vez más, mi pie está en mi boca. Así que creo que el Islam se está convirtiendo, en el momento adecuado, en el campeón que es y será y que pensamos que podría ser. No estábamos muy seguros. Creo que pusimos el carro delante del caballo cuando se trataba del Islam. Me paro detrás (diciendo que puedo vencerlo). Pero ahora, en este punto, en esta coyuntura, creo que ha demostrado ser el tipo".

Más palabras de Michael Chandler

"En última instancia, creo que todos pensamos que podemos vencer a cualquiera en una noche determinada. Creo que me pusiste en un octágono en cualquier parte del mundo contra el Islam, creo que mis posibilidades son bastante buenas. Pero en última instancia, se ha probado a sí mismo hasta ahora. Es nuestro campeón por una razón. Voy a salir, aplastar a Conor, levantar la mano y luego quizás pelear (con Makhachev) más adelante", expuso.

Para cerrar, Michael Chandler dijo: "No sé si (Makhachev es el No. 1 libra por libra). No creo que le ganes a un tipo una categoría de peso inferior a la tuya y luego lo superes. Una victoria es una victoria a menos que sea una categoría de peso diferente. Entonces, Volkanovski en mi mente, el tipo que ha limpiado su división solo para subir una categoría de peso para tener la oportunidad de capturar posiblemente el estatus de doble campeón, no debería perder su puesto número 1 libra por libra al perder ante un tipo que pesa 10, 15 libras más que él".