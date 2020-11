Se bajó Bravo y las elecciones del bloquismo penden de un hilo

Juan Domingo Bravo terminó cumpliendo su promesa y se bajó como candidato a presidente del Partido Bloquista (PB) a raíz de las ambigüedades que mostró su compañera de lista Graciela Caselles. La diputada nacional había acordado por escrito con el hijo de Don Leopoldo que se marcharía del bloque Todos en el Congreso y que iba a asumir una posición opositora, pero empezó a dudar y su exsocio le pasó factura por las idas y vueltas y pegó el portazo. Junto a él se fueron 7 integrantes más de la lista y la interna quedó en veremos, con Luis Rueda como el más firme para consagrarse jefe partidario.

Bravo y Caselles siempre tuvieron profundas diferencias políticas, pero para las internas de este año se pusieron de acuerdo a último momento y unieron fuerzas para enfrentar a Rueda. Él era el candidato a presidente y ella a vicepresidenta, pero la sociedad duró un suspiro.

Sin apoyo interno para conformar una lista propia competitiva, Caselles tiró puentes con Bravo para armar una lista común con tal de presentarle resistencia a Rueda. Con desconfianza, el hijo de Don Leopoldo puso una condición: que ella suscribiera un documento crítico hacia las gestiones de Alberto Fernández y Sergio Uñac, que dejara constancia de que se irá del bloque Todos en el Congreso y que el bloquismo tiene que romper la alianza electoral con el PJ. Ella accedió.

Sin embargo, a horas de haber presentada la lista, Caselles comenzó a desconocer por lo bajo el documento y sus consignas. Enterado de eso, Bravo anticipó el viernes que si la dirigente no ratificaba públicamente lo que firmó, declinaba la candidatura a presidente. El fin de semana cumplió y se bajó después del sepulcral silencio de sus exsocia.

Bravo no fue el único. Se bajaron siete candidatos más de los 42 titulares y suplentes al Comité Central, no se descartan más renuncias en el día de hoy y no se sabe qué pasará con la lista. Mientras tanto, Rueda y su lista siguen firmes y ratifica su condición de máximo favorito para convertirse en el nuevo presidente del partido de la estrella, con un fuerte respaldo de la dirigencia, los intendentes, los diputados y los concejales que tiene el bloquismo.

En el partido de calle Mitre no se animaron a arriesgar si habrá o no elecciones el 29 de este mes. Supuestamente la nómina debería correrse y Caselles tomar la posta, pero fuentes bloquista aseguraron que ella sabe quedó más debilitada aún, que licuó capital político y que sería muy difícil vencer a Rueda en las urnas.

Si la lista de Caselles se cae, los bloquistas no deberán pasar por el cuarto oscuro. Bastará con que la Junta Electoral proclame a los miembros de la única nómina que quedaría en pie para que el histórico partido tenga nuevas autoridades.

Sobre las consecuencias puertas hacia afuera del PB, todo indica que serán inocuas y que Caselles seguirá en la estructura del oficialismo, como lo ha sostenido durante su gestión de presidenta del partido. Uñac, el líder de Todos en San Juan, aseguró el viernes que no se mete en la interna de otro partido, expresó su cariño por Graciela y aseguró que la necesita en el frente.