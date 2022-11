¿Se cancela el Mundial? El pedido de Gianni Infantino a Rusia y Ucrania

Cuando resta nada más que una semana para el Mundial de Qatar, Gianni Infantino fue contundente. El actual Presidente de la FIFA se expresó en medio de un almuerzo con los dirigentes del G20 reunidos en la isla indonesia de Bali, donde justamente puso sobre la mesa la realidad que se vive entre Rusia y Ucrania desde hace meses. Al respecto, no se guardó nada y envió tajantes palabras a los líderes.

"Hago un llamado a todos ustedes a que valoren un alto al fuego temporal de un mes mientras dure la Copa del Mundo", partió diciendo. A su vez, Gianni Infantino solicitó que se produzca un alto el fuego en la guerra de Ucrania, deseando que se utilice al Mundial como un "desencadenante positivo". Sin dudas, llamó la atención del mundo entero con cada una de sus palabras.

Luego, el mandatario de la FIFA acotó: "Mi petición a todos ustedes es que piensen en un alto el fuego temporal durante un mes mientras dure la Copa Mundial, o al menos en la puesta en marcha de algunos corredores humanitarios o cualquier cosa que pueda conducir a la reanudación del diálogo como primer paso para la paz. Ustedes son los líderes mundiales, tienen la capacidad de influir en el curso de la historia".

Contundentes palabras de Gianni Infantino

"El fútbol y la Copa Mundial le ofrecen a ustedes y al mundo una plataforma única de unidad y paz en todo el mundo. No somos ingenuos y no creemos que pueda resolver los problemas del mundo. Sabemos que nuestro principal centro de atención como organización deportiva es y debe ser el deporte, pero como el fútbol une al mundo, esta Copa Mundial de la FIFA en particular, que verán cinco mil millones de personas, puede ser el catalizador de un gesto positivo, para transmitir una señal o un mensaje de esperanza", resumió Gianni Infantino.

Para cerrar, sostuvo: "Rusia organizó el último Mundial en 2018 y Ucrania se postula para organizar el de 2030. Cabe la posibilidad de que la actual edición del Mundial, que comienza dentro de cinco días, sea de verdad ese catalizador positivo. Así que la petición que les hago a todos ustedes es que piensen en un alto el fuego temporal, durante un mes, mientras dure la Copa Mundial de la FIFA, o al menos la creación de corredores humanitarios, o cualquier cosa que pueda conducir a la reanudación del diálogo como primer paso hacia la paz. Ustedes son los líderes mundiales: tienen la capacidad de influir en el curso de la historia".