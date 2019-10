Se confirmaron las fechas de los playoffs del Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Secretaria Técnica de la Asociación de Clubes (AdC) anunció hoy las fechas para los playoffs del torneo Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), que serán al mejor de tres y clasificarán al Final Four.



Los playoffs comenzarán viernes 1 de noviembre con el partido entre Ferrocarril Oeste y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en el estadio Socio Fundadores de la ciudad patagónica. La ventaja deportiva será de Ferro por terminar como primero del grupo C, al tiempo que Gimnasia fue segundo en el D.



Además, San Lorenzo de Almagro, actual tetracampeón de la LNB y bicampeón de la Champions League de América (ex Liga de Las Américas), visitará el domingo 3 de noviembre a Obras Basket y cerrará la serie como local por ser el mejor del D.



Los ganadores de cada llave pasarán al Final Four, en el que jugarán una semifinal y la ubicación para los cruces dependerá de la posición en la zonas respectivas de la ronda inicial.







-Todos los playoffs-



Regatas Corrientes vs Quimsa de Santiago del Estero







Juego 1 - 2 de noviembre en Santiago del Estero







Juego 2 - 5 de noviembre en Corrientes







Juego 3 - 6 de noviembre en Corrientes (de ser necesario)







Instituto de Córdoba vs San Martín de Corrientes







Juego 1 - 4 de noviembre en Corrientes







Juego 2 - 7 de noviembre en Córdoba







Juego 3 - 8 de noviembre en Córdoba (de ser necesario)







Ferro vs Gimnasia







Juego 1 - 1 de noviembre en Comodoro Rivadavia







Juego 2 - 5 de noviembre en Caballito







Juego 3 - 6 de noviembre en Caballito (de ser necesario)







San Lorenzo vs Obras







Juego 1 - 3 de noviembre en Obras







Juego 2 - 6 de noviembre en Boedo







Juego 3 - 7 de noviembre en Boedo (de ser necesario)