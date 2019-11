Se conoce el trailer de "Hunters", serie que protagonizará Al Pacino para la plataforma Amazon

El actor Al Pacino será el protagonista de “Hunters” serie de la plataforma Amazon Prime que se podrá ver en 2020 y cuyo primer trailer se conoció ayer.



En la serie, la segunda incursión en este formato del actor de “El padrino”, “Tarde de perros” y “Sérpico”, Pacino interpreta a Meyer Offerman, jefe de una organización secreta judía que debe desbaratar una célula nazi infiltrada en los altos poderes de Estados Unidos, desde donde planean instaurar un Cuarto Reich.



“Esto no es asesinato, esto es un mandamiento” se escucha decir a Pacino en el trailer de apenas un minuto en el que se anuncia la serie, de aliento policial y alta tensión y donde no faltarán automóviles que estallan, secuestros, delaciones y altas dosis de acción.



El relato transcurre en el verano de 1977, cuando una mujer judía de edad mayor es asesinada en su casa, lo que pone en movimiento a Offerman quien contacta al nieto de la mujer y comienzan la conformación de un grupo secreto.



Producida por Jordan Peele y Kris Baucom, la serie constará en su primera temporada de 10 capítulos, y junto a Pacino habrá actores como Dylan Barker, Jeannie Berlin, Logan Lerman y Greg Austin, entre otros.



La anterior participación de Pacino en una serie televisiva había sido en 2003 en “Angels in America”, de seis capítulos, que en Argentina se conoció en video con el título “Angeles en América”, donde compartió cartel con Jeffrey Wright, Meryl Streep y Ema Thompson.



“Angeles en América” ganó cinco Globos de Oro y once Emmy, en ambos casos con estatuillas para Pacino por su interpretación como el operardor político Roy Cohn, y fue dirigida por Mike Nochols (“El graduado”, “Closer”).