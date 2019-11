Se debería "consensuar una declaración única" sobre Bolivia, dice Lipoveztky

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El diputado nacional Daniel Lipovetzky, único perteneciente al PRO que calificó a lo ocurrido en Bolivia como un golpe de Estado, sostuvo hoy que espera que se consensúe "una declaración única", porque "cuando se trata de defender la democracia tenemos que dejar de lado nuestras cuestiones partidarias".



En diálogo con Futurock, Lipovetzky se refirió así a la sesión especial en la Cámara de Diputados donde los legisladores repudiarán lo ocurrido en Bolivia, donde el ex presidente Evo Morales debió pedir asilo político en México.



El diputado, que consideró que desde que las Fuerzas Armadas le "sugirieron" la renuncia a Morales, "estaba claro que era un golpe de Estado", sostuvo que "no puede haber grises cuando se trata de defender la democracia en la región, con todo lo que eso implica en Sudamérica por el efecto contagio".



"Celebro la posición de Susana Malcorra, ex canciller de gobierno y una mujer con una enorme experiencia; y si ella lo dice es un importante reconocimiento y apoyo para quienes todavía dudan de este tema, y yo no creo que hay ninguna duda de que es un golpe de Estado", dijo.



Tras conocerse públicamente su postura, contraria a la del canciller Jorge Faurie, quien sostuvo en reiteradas ocasiones que "no están dadas las condiciones" para que lo ocurrido en Bolivia se catalogue como golpe de Estado, el legislador recibió críticas en las redes sociales.



"Hubo una campaña que se armó en las redes sociales tratando de criticar este tipo de posiciones, pero entiendo que son campañas armadas para generar y seguir manteniendo divisiones que la mayoría de los argentinos ya han dicho que quieren terminar", sostuvo Lipovetzky.