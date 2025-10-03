La madrugada de este viernes estuvo marcada por un grave accidente en el barrio porteño de Palermo, donde un ascensor se desplomó desde el séptimo piso de un edificio ubicado en Arévalo al 2700. El siniestro ocurrió alrededor de la 01:35 y obligó al SAME a desplegar un operativo de gran magnitud, con 11 ambulancias y una unidad de triage en el lugar.

Según informaron fuentes oficiales, dentro del ascensor viajaban nueve jóvenes de entre 17 y 20 años, seis mujeres y tres varones, que quedaron atrapados tras el derrumbe. El personal de emergencias logró rescatarlos y asistió a los heridos, quienes presentaban distintos politraumatismos.

Entre los afectados, una joven sufrió una fractura de fémur, por lo que requirió atención médica especializada. El SAME confirmó que los pacientes fueron derivados a los hospitales Pirovano, Fernández y Rivadavia, donde permanecen bajo observación y tratamiento.

Al mismo tiempo, varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad trabajaron en la estabilización y evacuación del ascensor, garantizando el rescate seguro de las víctimas. El operativo se extendió durante la madrugada hasta que todos los jóvenes fueron trasladados.

La comisaría 14 B intervino en el lugar y quedó a cargo de la investigación. Por orden de la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del fiscal Federico Brondini, se dispuso una consigna policial en el edificio para preservar la escena y avanzar en las pericias que determinen las causas del accidente. El hecho conmocionó a los vecinos de la zona, quienes fueron testigos del amplio despliegue de ambulancias y unidades de bomberos en plena madrugada.