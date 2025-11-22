La Fiesta Nacional del Sol 2025 vive este viernes su primer día completo de actividad gastronómica luego de que la fuerte ráfaga de viento del jueves 20 obligara a suspender la Feria Temática y los patios de comida por razones de seguridad. Recién este viernes, con el predio en condiciones y miles de sanjuaninos llegando al Estadio del Bicentenario, el patio gastronómico abrió sus puertas con una oferta variada.

HUARPE recorrió los stands y relevó cuánto cuesta comer en la FNS 2025, desde combos hasta minutas, carnes al paso y bebidas. Este es el panorama para quienes visiten el predio entre viernes y domingo.

Combos rápidos: panchos y hamburguesas

Los productos más buscados por familias y grupos de amigos, especialmente para compartir, son los combos de panchos, hamburguesas y fritas.

Muchas familias aprovechan a comer algo antes de ir los escenarios. (Fotos: Mariano Martín / DIARIO HUARPE).

2 panchos comunes (3 salchichas) + bandeja de fritas: $10.000

2 burgers simples (120 gramos) + fritas: $16.000

En opciones individuales, la oferta incluye:

Hamburguesa con cheddar y panceta: $7.000

Choripán con criolla: $7.000

Los puestos coinciden en que estos combos son los más pedidos “para arrancar” la noche o para quienes buscan comer rápido antes de acercarse a los escenarios.

El patio gastronómico a pleno en la FNS. (Fotos: Mariano Martín).

Empanadas: la opción clásica y accesible

Entre los stands más concurridos aparece Los Troncos, una marca ya instalada en eventos provinciales, que ofrece sus tres variedades típicas: carne, jamón y queso, y humita. Por costo y por velocidad de despacho, es una de las alternativas más económicas dentro del predio.

Los precios son:

Combo de 3 empanadas + bebida 500 cc: $6.500

Empanada individual: $1.500

Las distintas opciones que se ven en los puestos gastronómicos. (Fotos: Mariano Martín / DIARIO HUARPE).

La vedette, la punta de espalda

Para quienes buscan una cena más completa, el sector de carnes y minutas al paso ofrece opciones más fuertes:

Sanguche de punta de espalda + bebida 500 ml: $18.000

Choripán + bebida 500 ml: $10.000

Sanguche de milanesa + bebida 500 ml: $9.000

Cono de papas fritas + bebida 500 ml: $5.000

Los vendedores explican que la punta de espalda es la estrella del mostrador.

Cuánto vale tomar en la Fiesta del Sol

Los precios de las bebidas —siempre un termómetro del bolsillo— se mantienen en una franja conocida para eventos masivos:

Agua mineral 500 ml: $2.000

Agua saborizada 500 ml: $3.000

Pepsi 500 ml: $3.000

Bebidas alcohólicas:

Lata de cerveza Quilmes: $4.000

Lata de Budweiser: $4.000

Latón de Schneider: $6.000

Copón de fernet 500 ml: $6.000

Los latones son lo más buscado por el público joven, mientras que el fernet aparece como protagonista desde el inicio de cada noche.

Una jornada que arranca después de un jueves accidentado

Aunque la FNS abrió oficialmente el jueves 20, el fuerte viento que azotó el Gran San Juan obligó a suspender toda la actividad del predio ferial y del patio gastronómico. Solo se mantuvieron en pie el show central del Velódromo y los recitales principales en el Bicentenario.

Recién este viernes la feria vivió su primer día pleno, con público ingresando desde temprano y los stands recuperando la actividad perdida.

“Muchos vinieron directo a comer algo antes de irse a los escenarios”, contaron comerciantes que abrieron con largas filas desde las 20.

Un patio gastronómico que anticipa tres jornadas fuertes

Si bien la programación musical atrae todas las miradas, el patio gastronómico es uno de los espacios más visitados de la Fiesta Nacional del Sol. Con decenas de puestos entre gastronomía, tragos y propuestas locales, el movimiento promete crecer durante el fin de semana.

Para quienes visiten el predio, estos valores serán la referencia para calcular cuánto gastar en comida y bebida durante las noches de la Fiesta.

Con clima favorable y miles de visitantes ya circulando, la FNS 2025 entra en su ritmo habitual… y el olor a comida caliente vuelve a ser parte del paisaje más esperado del Bicentenario.