La causa por el violento ataque ocurrido durante la “Misa de Omega” en Rawson dio un giro clave en las últimas horas. Tras dos allanamientos ordenados por la UFI interviniente, el principal sospechoso del hecho se presentó ante la Justicia y quedó a disposición de las autoridades.

Se trata de Enzo Aráoz, de unos 27 años, señalado como el autor de la agresión que dejó gravemente herido a un joven de 19 años durante un evento musical realizado en un boliche ubicado sobre el lateral de Ruta 40. El episodio ocurrió cerca de las 6 de la mañana del lunes 19 de enero, en medio de una pelea dentro del local bailable.

De acuerdo a la investigación, Aráoz atacó a la víctima con una botella de vidrio y le provocó un profundo corte en el cuello, a centímetros de una zona vital. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde recibió al menos ocho puntos de sutura y permaneció internado bajo observación. Con el correr de las horas, los médicos descartaron riesgo de vida y confirmaron una evolución favorable.

Fuentes judiciales indicaron que el herido intervino para defender a su madre, quien también fue agredida durante el altercado y sufrió cortes en el rostro. La situación se descontroló rápidamente y continuó fuera del boliche con empujones y golpes entre varias personas.

La causa es investigada por la UFI de Delitos Especiales, a cargo del fiscal Adrián Riveros, quien confirmó a DIARIO HUARPE que se espera el resultado de algunas medidas y el estado de salud de la víctima, para definir en la Audiencia de Formalización que será este viernes a las 11 de la mañana, qué tipo de delito se le va a imputar a Aráoz. La causa por el momento está caratulada actuaciones por lesiones graves.

En el avance de la investigación, los fiscales solicitaron material audiovisual clave, entre ellos los registros en video, que captaron parte de la violenta secuencia. Esas imágenes serán incorporadas como prueba central en el expediente.

Mientras la Justicia avanza con la imputación, el hecho volvió a poner en foco los episodios de violencia registrados en eventos nocturnos y la necesidad de reforzar los controles de seguridad en locales bailables de la provincia.

El fiscal Riveros informó que en la mañana de este jueves se llevaron a cabo dos allanamientos en el departamento Chimbas, uno en la casa del sospechoso, donde no lo encontraron y otro en la casa de su madre donde tampoco fue hallado. la tarea para identificarlo se basó en los videos del local donde se puede ver al agresor y también por testimonios de testigos que lo señalaron.

Esas medidas pusieron en alerta al sujeto, quien tomó conocimiento de que ya había sido individualizado por el hecho y junto a un abogado se entregó a la Justicia, tras 17 días de ser buscado intensamente por la Justicia, por el violento hecho.